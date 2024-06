Se sigue adelgazando la nómina de empleados de confianza

Dentro del proceso por reactivar Altos Hornos de México se continúa con el recorte de personal de confianza, al aumentar la carga por esa nómina, aún no se define el número de empleados que saldrán, pero se hace al no estar en condiciones de conocer fecha para el arranque de operaciones.

Edith Pérez, directora de Comunicación Social de la empresa dijo que son diversas las situaciones que obligaron al recorte de personal sobre todo porque como no hay dinero por no producción y ventas entonces no tiene caso mantener la nómina por esa razón se aplica el recorte.

"Todo se encuentra dentro del plan de negocios, no tengo a la mano el número de empleados que saldrán, pero si es una cantidad importante, a los involucrados se les empezó a llamar para informarles sobre su salida, tomando en cuenta que no se presentan a laborar" señaló.

En cuanto a la forma de cubrir la indemnización destacó que aún no se puede informar en su momento a los empleados se la va a citar para firmar y aclaró que la plantilla de sindicalizados no está contemplado mover, el recorte es exclusivo entre el personal de confianza.

Del lado sindical, a partir de las diez de la mañana y hasta las tres de la tarde un equipo de trabajo del Infonavit encabezado por el delegado Gustavo Díaz Gómez, que con anticipación se comprometió a reunirse con trabajadores que tienen crédito vigente y aclarar las cosas.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que los interesados pueden presentarse directamente en el edificio de la capilla de la Sección 288 en donde se habilitó una oficina y de esa manera aclarar las dudas que presenten los trabajadores.

Dijo que son alrededor de dos mil los sindicalizados que tienen crédito pendiente y al no abonar la empresa les ha caído recordatorios de pago, lo que levantó el malestar por esa razón es importante que acudan, se les va aclarar todas las dudas que presenten y terminar con la angustia.

Incluso apuntó que si empleados de confianza se encuentran en esas condiciones también pueden aprovechar la reunión para que les aclaren las cosas al recordar que el problema de no pago también involucra ese segmento de trabajadores que pueden aprovechar y aclarar sus dudas.

Por otro lado ante los pronósticos del tiempo autoridades educativas tomaron la decisión de suspender clase en estudiantes de nivel básico y medio superior, de esa manera protegerlos tomando en cuenta que se esperan torrenciales aguaceros por lo tanto es correcto tomar medidas y no arriesgar a los alumnos.

De acuerdo a información oficial se suspenderán las actividades presenciales en las escuelas de educación básica y media superior para el turno vespertino el miércoles 19 de junio y para ambos turnos el jueves 20 de este mismo mes y salvaguardar la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa.

La alerta también obliga a autoridades municipales de los 38 municipios de la entidad a estar vigilantes de las condiciones que presente cada municipio al pronosticarse fuertes lluvias la recomendación a la población es tomar en cuenta información de autoridades sobre el fenómeno.

No hay duda que la decisión es buena, aunque son pronósticos tampoco se puede descartar que se presentan las fuertes lluvias, de esa manera no toma por sorpresa a la población en general que por su parte tiene el compromiso de atender recomendaciones de autoridades sobre todo de Protección Civil.

Nos leemos mañana..