No Hay Duda Se Necesita Nacionalizar AHMSA

Para empresarios la única solución para Altos Hornos de México es con la nacionalización, no existe otra forma para reactivar la empresa, el principal impedimento es la millonaria deuda a dependencias federales y a trabajadores en general, eso hace imposible que inversionistas le atoren.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción recordó que en diversas ocasiones ha hecho ese pronunciamiento y aunque muchos opinan que es mentira la realidad es que si no interviene la federación tendrán que rematar los bienes.

"Es la realidad, solo el gobierno mexicano es quien tiene la salvación de la empresa, no hay empresarios que le inviertan en las condiciones en que se encuentra, es imposible invertir millones de pesos, eso se tiene que entender, este año ya no hubo nada y hay que esperar al próximo" indicó.

Señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum, es quien tiene la palabra, para ello deberá contar con un grupo de especialistas que la asesoren y comprobar que no hay otra salida, en sus manos se encuentra el levantar al gigante de acero que sigue dormido, moribundo porque el tiro final sería el remate de los bienes.

Por su parte Eugenio Williamson Iribarren, comparte ese comentario al señalar que mientras no intervenga la federación no se puede pensar en que se puede levantar, a pesar de que digan que hay interesados no van por toda la planta solo por ciertos departamentos que les sea productivo.

Reiteró que por esa razón, no hay que pensar en que la empresa volvería a operar al cien por ciento, sería irrisorio pensar que eso puede ocurrir, lo cierto es que se tiene que hacer un plan de trabajo y en el debe de estar la federación para que genere condiciones de levantar AHMSA.

No hay duda que el tema es muy complicado, súper pesado por las condiciones de la empresa, no es fácil que alguien diga le atoro, principalmente por la millonaria deuda al Gobierno Federal y sobre todo a los trabajadores por ese pasivo laboral son millones de pesos.

En fin que ya se fue otro año y no hubo nada, pronto se cumplirán 24 meses sin que los trabajadores tengan ingresos, el recuento de los daños es obreros, enfermos de ansiedad, otros pasaron a mejor vida, el problema social es la desintegración familiar, la disolución de matrimonios.

En otro tema, los pensionados que reciben el porcentaje más bajo se preparan para llevar a cabo la última movilización del año será el martes 24 por la mañana, saldrán de las oficinas de la subdelegación Monclova el IMSS e enfilaran al centro de la ciudad para concluir con un plantón en la plaza principal.

Raymundo Romo, dirigente de la Asociación, explicó que escogieron esa fecha en razón de que es un día especial, es centro de reunión de familias para recibir la noche buena, en medio de alegrías, regalos y cenas, pero en el caso de ellos no tienen manera de festejar por la falta de dinero.

Dijo que a pesar de la serie de movilizaciones que hicieron en el año no hubo respuesta del Gobierno Federal para conseguir se cumpla con el decreto del ex Presidente López Obrador, de que no habría pensiones por debajo de los seis mil pesos pero en el caso de ellos no se les ha cumplido.

Esa es la razón por la cual seguirán en lucha, a pesar de las condiciones de salud que presentan por la edad, no van a desistir en su movimiento hasta ser escuchados y se les haga justicia social, son personas que dieron parte de su vida en forjar el progreso de la Patria por lo tanto merecen se les cumpla.

Nos leemos mañana..