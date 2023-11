Seguros Bancomer no repara daños a obreros

Casi tres semanas después de que fueron afectados por un alcoholizado automovilista, Seguros Bancomer sigue sin reparar daños, incluso el ajustador Alejandro Romo, pero pone una serie de obstáculos incluso ya ni me toma la llamada por lo cual procederá contra el responsable.

Jesús Romero López, comisionado sindical de la 147 recordó que hace dos sábados en San Buenaventura, fueron chocados por un automovilista, el seguro entró e hicieron un convenio de pago, para reparar daños pero es fecha que no se avanza, al igual que el otro afectado no tienen respuesta.

Señaló que ante esta postura, no tienen otra más que actuar en contra del conductor que por su parte argumenta que dejó todo en manos de la aseguradora que ofreció arreglar el asunto pero es falso, por lo tanto tendrán que proceder contra quien resultó responsable de los daños ocasionados.

"Ya son casi tres semanas del accidente, los automóviles siguen en la pensión, otra acción que podemos tomar es acudir a las oficinas del banco y plantarnos, ante la necia postura de Alejandro Romo, que se oculta y no da la cara para responder, todo lo que se tenga que hacer lo haremos" advirtió.

Por otro lado, mientras que comerciantes piden a empresarios que entreguen medio aguinaldo ahora en noviembre para aprovechar el Buen Fin, la dirigencia cetemista dice que no es correcto, que es preferible espera a diciembre y se les entregue el cien por ciento de esa prestación.

Mario Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera señala que lo correcto es esperar, después ya no tendrán dinero para cubrir gastos de navidad y año nuevo, y ese mes las empresas no autorizan anticipo a cuenta de salarios, es decir los llamados préstamos, por eso es mejor que no lo entreguen.

No descartó que haya obreros con interés en recibir el 50 por ciento de esa prestación, pero sugirió mejor esperar, al recordar que en diciembre se presentan gastos extraordinarios que deben de hacer frente, por ello insistió que los empresarios deben esperar al mes de diciembre.

De lo contrario habrá problemas al recibir una cantidad menor de dinero por esa prestación y señaló que el Buen Fin se puede tomar como una estrategia que motive a trabajadores a comprar aunque no les haga falta en el hogar, está comprobado que muchas veces actúan de esa manera.

"Claro que el dinero es de ello y sabrán en que gastarlo pero como dirigencia sindical tenemos el compromiso de pedirles actuar con cautela sobre todo en estos meses que se avecinan, también recomendar no gastar todo al recordar que la cuesta de enero será súper pesada como ocurra cada año" recordó.

En otro comentario se rumora que en Gunderson como ocurre cada año se contempla aplicar recorte de personal, que porque bajó la producción de carros de ferrocarril por lo tanto no hay caso que permanezcan dentro de la industria por ello se hará la oferta de liquidación.

Cabe mencionar que esa acción es anual, siempre en noviembre se recorta personal y en ese sentido abogados laboristas dicen que es una acción para cortar la antigüedad de los trabajadores, es decir cada año los liquidan y así no hay antigüedad, un aspecto que es cierto.

Cuestión de recordar que cada año se hace lo mismo bajo el argumento de que se desplomó la producción, que no hay pedidos, que se van a paralizar las líneas y que al reanudarse los contratos entonces se vuelve a contratar, claro que también hay obreros que aceptan la oferta sin tomar en cuenta el futuro.

Hay que esperar si es cierta la versión que circula entre los trabajadores, son encontrados los comentarios como siempre unos a favor otros en contra pero eso carece de importancia si ya se tomó la decisión entonces no hay marcha atrás, tanto sindicato como empresas van de la mano.

Nos leemos mañana..