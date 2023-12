Si será legal asamblea de consejo: Leija

Pese a todos los comentarios en el sentido de que la asamblea del 21 de diciembre no será válida, para el dirigente del Sindicato Democrático Minero Ismael Leija Escalante, la reunión será legal, y se esperan noticias buenas sobre el futuro de la siderúrgica y por supuesto la recuperación de empleos.

Incluso dice que se espera la presencia de inversionistas que el mes pasado estuvieron en Monclova, recorriendo el complejo siderúrgico, que el conciliador tiene información y que fue quien convocó a la asamblea, a pesar de los comentarios en otro sentido se espera se realice.

En cuanto a los pagos pendientes dice que tampoco se puede descartar que se haga el anuncio oficial sobre ese tema pero por respeto a la base trabajadora es mejor esperar, si no hay nada después van a pensar que se les volvió a engañar ante esa situación insistió que es mejor esperar noticias oficiales.

"Lo cierto que esto ya no puede seguir así, miles de familias viven con la incertidumbre por el futuro de la empresa por esa razón no se pierde la fe y esperanza de que haya noticias buenas, todo puede ocurrir, para regresar la tranquilidad a trabajadores y sus familias que viven en angustia" insistió.

Y Leija tiene razón, es cuestión de visualizar que Texas se llenó de trabajadores que tuvieron que dejar a sus familias para encontrar una fuente de ingreso, incluso hasta mujeres trabajadoras se vieron en la necesidad de migrar de manera temporal al vecino país del norte.

Trabajan en Oxxos, en el campo, y en todo lo que les permita recibir un ingreso, son cientos de trabajadores que se encuentran en la Unión Americana, mujeres que por falta de ingreso también cruzaron para el vecino país, lo que refleja que cada día la situación se torna más pesada.

No solo de Monclova migran de la carbonífera también tomaron esa decisión, otros se encuentran en diferentes partes del país, principalmente Saltillo y Monterrey, eso lo demuestran subiendo fotos a las redes sociales, es una realidad que en realidad no se puede ocultar ni negar.

Ojalá y pronto se arregle el problema pero también hay quienes dicen que es algo que no podría ocurrir, mientras no se reinstale la energía eléctrica y el gas, no se puede pensar que es una realidad, y por supuesto las condiciones las tiene que dar el gobierno federal, todo se encuentra en sus manos.

Por otro lado, para el Secretario General de la 288 Francisco Rios Treviño, el fervor Guadalupano mostrado por trabajadores y católicos vuelve a mostrar que la fe no se ha perdido, que todos esperan la gracia divina para que la empresa se reactive al mismo tiempo para salarios y prestaciones.

Dice que en la peregrinación del pasado domingo hubo un carro representado por dos trabajadores de AHMSA mientras que sus familias caminaron todo el trayecto desde el lugar conocido como el Ave Fénix hasta el Santuario de Guadalupe, demostrado que tienen fe en que esto se levante.

La postura de esos obreros y sus familias refleja que la confianza en Dios y la Virgen de Guadalupe no se ha perdido, eso es bueno desde el momento que une a familias enteras en estos tiempos de desesperación en que se encuentran miles de familias que no tienen un ingreso semanal.

Por esa razón, el dirigente sindical, insistió que lo último que se puede perder es la fe en que se reactive la empresa, es el deseo de todos los trabajadores y parte de la sociedad que sigue de cerca el acontecimiento que rodea a la empresa que ya cumplió un año paralizada, recordó.

Nos leemos mañana..