Sigue la negativa a participar en movimientos

Aunque por redes sociales se convoca a trabajadores y sus familias a reunirse en el Ave Fénix y tomar acuerdos para movilizaciones, la realidad es otra, nadie responde, al menos en el transcurso de la semana fueron tres las ocasiones que se invitó solo fueron dos los que hicieron acto de presencia.

Y hay reclamos por la indiferencia pero como dicen otros, ya estamos cansados, además es desgaste tanto físico como mental, por si fuera poco no hay respuesta, solo el mundo de comentarios en las redes sociales que hablan de todo y lo único que se hace es confundirá la base trabajadora.

El problema es que intentan causar destrozos dentro de la empresa y nadie quiere problemas legales, esa puede ser una de las razones por las cuales poco a poco se enfrió el ánimo para participar, siempre se les dijo que había personas ocultas que trataban de sacar ventaja.

Ahora pese a la confusión si se celebra o no la asamblea de consejo del 21 de diciembre, la mayoría de los trabajadores esperan noticias favorables principalmente en el tema del pago de salarios y prestaciones, es real la presión mental de los trabajadores se encuentra en grado extremo.

Por otro lado, lo mismo ocurre con la mayoría de los directivos sindicales, incluso son pocas las ocasiones que hacen declaraciones y tienen razón ha final todo sigue igual, es cierto hay quienes no entienden que no es problema del sindicato, es de dinero por la paralización de AHMSA.

No es por defender a nadie, a estas alturas del partido ni los dirigentes sindicales quieren paro, pero de que el problema inició por la presión del gobierno federal de eso no hay la menor duda, incluso actores empresariales dicen que no se busca culpables se busca encontrar solución.

Como se encuentra la cosa, los problemas mentales de los trabajadores irán a la alza así como también la separación de familias, en lo personal conozco cuando menos unos diez casos de matrimonios separados, de acuerdo al dicho cuando se acaba el dinero el amor sale por la ventana.

Ante este escenario no hay la menor duda de que es tiempo de reflexionar y entender la gravedad del asunto, si la asamblea de consejo se celebra, entonces hay posibilidades que se autorice la inyección de recursos y se incluye parte del salario de los trabajadores y empleados de confianza, que así sea.

En otro tema, las llamadas y famosas posadas siguen adelante, quien no recuerda esos festejos organizados por las dos secciones mineras, grupos de prestigio las amenizaban pero se suspendieron desde el 2020 primero por la pandemia y después por el paro de AHMSA y el no pago de salario.

Hay empresas que si organizaron posadas, claro que no todos los trabajadores acuden, incluso por redes sociales se alcanza a leer que venden los boletos, en diversos precios pero se ponen a la venta, mientras que la raza de AHMSA solo tiene recuerdos de esos bailes de la polía, así le decían.

En este sentido el dirigente cetemista Mario Galindo, recuerda a trabajadores la importancia por ser responsables y evitar ausentarse de la fuente de trabajo, eso representa perder parte del salario y prestaciones, a final no se recupera ni aunque se queden a doblar horas, por ello es mejor no faltar.

También recuerda la importancia por evitar el consumo de alcohol, en los últimos días se han registrado fatales accidentes automovilísticos por lo tanto la recomendación es abstenerse y si consumen alcohol que apliquen la figura de conductor designado, ojalá y tomen en cuenta este aspecto.

Nos leemos mañana..