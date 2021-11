Siguen las buenas noticias de obreros accidentados, solo uno de los once obreros que sufrieron accidente en la línea de tira de Laminación en Caliente permanece hospitalizado, la tarde del martes el IMSS dio de alta a un obrero que seguirá incapacitado hasta que los médicos determinen que se encuentra apto para retronar a laborar a la planta Uno de Altos Hornos de México.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que el trabajador hospitalizado presenta buen estado de salud, incluso ya no se encuentra sedado, platicó con directivos sindicales, de cualquier forma seguirá bajo observación médica.

Indicó que el accidente sigue bajo investigación para conocer las causas y tomar las acciones correctivas que arroje el resultado, tanto la empresa como la dirigencia sindical tienen interés por conocer las causas del siniestro y en pocos días se dará a conocer el dictamen final.

Sobre la recomendación a la base trabajadora, señaló que deben verificar las condiciones en su área de trabajo, si acaso llegan a observar que hay riesgos, condiciones o puntos inseguros, no entrar y reportar a la supervisión que existe en cada departamento para su corrección.

Y por la 288 ni modo, 17 obreros que hace un mes ingresaron a laborar a la planta dos de Altos Hornos de México, fueron desactivados y quedan en espera a que concluya la investigación para decidir si les activan el contrato o bien son reemplazados por otros, aclaró Mario Pérez Rebolloza.

El Secretario de Trabajo del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que la decisión de suspender de sus labores a esos obreros fue ante inconformidad mostrada por sindicalizados que argumentan inconsistencias en la selección que se hizo para enviarlos a laborar a la planta dos.

Dijo que la dirigencia nacional y local, van a revisar la lista de los 43 trabajadores que serían contratados por la empresa, de esa cifra 17 ya fueron suspendidos, de manera temporal y hasta que no concluya la investigación del listado, no podrán regresar a laborar, para terminar con el malestar de los obreros.

"No podemos adelantar si hubo o no inconsistencias, lo primero que se debe tomar en cuenta es que tienen que ser hijos de trabajadores si no cumplen con ese requisito serán reemplazados por otros, esta medida no solo incluye los 17 suspendidos, es la lista de 43" enfatizó.

En temas sociales, la verdad que el asunto de la legalización de unidades chuecas, sigue presente, entre obreros de AHMSA, se comenta que todas las organizaciones dicen una cosa y ya se perdieron, quieren saber si alguna autoridad los puede orientar y decir la verdad de este proceso.

Dentro de la plantilla de las dos plantas de AHMSA son cientos de trabajadores que poseen una unidad con esas características por ello el interés de conocer todo el proceso, unos dicen que la región centro no se incluyó, otros que la recomendación es esperar para conocer todo el procedimiento.

Lo cierto que en este mundo de información, los únicos que salen ganando son los loteros, desde que el Presidente López Obrador, anunció ese programa el costo de las unidades se elevaron hasta en un 60 por ciento, en los primeros días se colocó en 30 por ciento pero ya le sacaron ventaja.

Por esa razón es bueno que se diga la realidad es la manera de conseguir que los llamados loteros dejen de abusar, si se conoce que la región no entra entonces el precio otra vez a la baja, no se vale aprovechar la falta de información para elevar el precio, eso no es moral y afecta a compradores.

Nos leemos mañana..