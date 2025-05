Siguen sin entender la realidad

No hay duda que es lamentable que todavía hay personas que no entienden el significado del proceso de quiebra y se aferran en responsabilizar a Leija, de la situación que se vive, cuando en realidad nadie podría detener la paralización de Altos Hornos de México, el futuro de la empresa ya estaba marcado.

Y haciendo un poco de historia es bueno recordar que nadie comentar nada sobre las secciones que pertenecían el sindicato minero, Hércules, la Perla, y Cerro del Mercado, además Pachuca Real del Monte, por citar solo unas que también desaparecieron por la persecución oficial.

Cuestión de conocer que esos trabajadores siguen sin conocer nada, nadie les dice nada, ni dan la cara, cuando menos Leija tiene el valor para hacer declaraciones, eso es de reconocer porque del Sindicato Minero nadie, eso lo dicen los propios afectados de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado.

Se quejan porque se encuentran en el olvido, ni cuando menos una despensa reciben y lo más bonito que no responsabilizan a nadie, simplemente ellos quieren información pero sigue el silencio absoluto, entonces para que irse contra un hombre que cuando menos da la cara.

Es cierto poco a poco baja el reclamo la mayoría de los ex trabajadores y empleados de confianza se encuentran ocupados trabajando sacando para los gastos ya se dieron cuenta que esperar con los brazos cruzados en realidad no deja nada favorable al contrario crecen los problemas.

Incluso hay casos de ex funcionarios que se vieron obligados a entregar sus unidades automotrices por no estar en condiciones de pagar la mensualidad, otros redujeron su gastos para estar en condiciones de acoplarse al nuevo estilo de vida y no esperan que resurja la fuente de trabajo.

Es una realidad que no se puede negar, cuestión de saber que todos tenemos un familiar que tuvo que irse de la región, a Saltillo, Monterrey, Jalisco e incluso a los Estados Unidos porque aquí no había condiciones para seguir en espera, lo lamentable es que ya no regresan a la región.

Los que poco a poco se llevaron su familia, ya encontraron otra razón de vida, por esa razón hay que entender que seguir en espera de la reapertura de la fuente de trabajo o liquidación es desgaste tanto físico como emocional y eso en realidad sí que es de preocupar en fin.

En otro tema, los problemas del IMSS siguen a la orden del día, se complican porque no hay cirugías, los quirófanos no pueden utilizarse primero porque no hay clima segundo porque faltan materiales para las operaciones, se conoce que toda la semana se han prorrogado las citas.

Incluso para no mantenerlos hospitalizados los dan de alta para que se retiren a su casa y les dicen que en los primeros días de junio volverán a reprogramar la cita para la operación sin tomar en cuenta la gravedad del caso, la salud se puede complicar en este espacio de tiempo que falta para la operación.

No se entiende las causas por las cuales se tienen esos problemas que en cierto momento se pueden convertir en problema de salud al complicarse la enfermedad, incluso hay quienes piden que a sus familiares los trasladen a Monterrey o Saltillo en donde no se tiene esos problemas.

Pero la respuesta es la misma no se puede, no hay recursos para el traslado así que no hay de otra más que esperar que regrese el clima y los quirófanos se encuentren en condiciones de ser utilizados, para entonces estará saturada la lista y será otro serio problema, es cuestión de saber esperar.

