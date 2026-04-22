Dan de baja a taxista acusado por pasajera

Aunque el delito o fue denunciado a la base de taxis Premier, el operador fue suspendido de manera definitiva por los comentarios en redes sociales, eso a pesar de que la persona que acusa nunca denunció a la base ese comportamiento pero se tuvo que actuar en su contra, dijo Javier Hernández del Angel.

El dirigente de la línea de taxis desmintió que la parte acusadora haya reportado el incidente, incluso ya verificó las llamadas y no hay nada que demuestre que en realidad reportó cuando eso ocurre de inmediato se levanta la investigación para proceder contra el operador.

"Por medio de las redes sociales nos enteremos, cité al taxista y con lagrimas en los ojos me dijo que es falsa la acusación, desconoce cómo fue que grabo el supuesto acoso sexual, pero de cualquier forma lo bajamos de la unidad porque se hizo público por medio de las redes sociales" apuntó.

Incluso señaló que operadores de Huber aprovechan para hacer comentarios en todos los sentidos sin tomar en cuenta el daño que se ocasiona tanto al chofer como a su familia, fue lamentable pero se tenía que actuar, ya no es operador de taxis premier por el escándalo que se levantó.

En otro tema, un grupo de 350 trabajadores de la empres Freightar fueron despedidos por problemas que existen por la caída en la producción lo que mantiene inactiva la industria fabricante de carros de ferrocarril, el proceso de liquidación inicio la mañana de ayer en el turno de primera.

De acuerdo a información los despedidos se encontraban en paro técnico, es decir acumularon mes y medio sin presentarse a trabajar y recibiendo el 50 por ciento de su salario, pero la empresa ya no tuvo condiciones financieras como para seguir pagando medio sueldo.

Extraoficialmente se informó que fue en presencia de representantes del Centro de Conciliación Laboral, que se hizo la entrega de la liquidación a los 350 trabajadores, con ello hacer las cosas de manera legal y evitar que surgieran dudas entre los involucrados en el recorte.

"Se cuido que las liquidaciones fueran apegadas a la ley y al Contrato Colectivo de Trabajo, no se puede permitir que se les pague menos, todo el proceso fue normal y tranquilo los trabajadores involucrados son conscientes de que no hay trabajo la producción de carros de ferrocarril se desplomó" dijo una fuente sindical.

Por otro lado, la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación arrancó jornada de consulta entre los agremiados y con ello tener elementos para iniciar las negociaciones de revisión salarial, hay confianza en conseguir buenos resultados económicos para los trabajadores.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional dijo que esta ocasión los agremiados fueron tomados en cuenta y entregaron propuestas que serán puestas sobre la mesa de negociación y con ello conseguir un aumento salarial que permita recuperar el poder de compra de maestros.

Destacó que no hay un porcentaje de aumento salarial, eso se pondrá sobre la mesa conforme avance la negociación salarial, pero en todo momentos van acudir que el incremento en realidad sea en base a las condiciones económicas que existen en el país, enfatizó.

Recordó que es común que en el festejo al maestro el gobierno federal informe sobre el porcentaje de aumento salarial y diversas prestaciones por ello aún restan unas tres semana para que se llegue la fecha pero reiteró que el plan es conseguir un buen incremento salarial, apuntó.

Nos leemos mañana..