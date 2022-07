Sobre el asunto que involucra al Secretario General de la Sección 147 Fidencio de León Montalvo, hay dos temas oficiales, el primero del vocero del CEN Gerardo Flores Escobedo, quien aclaró que el dirigente fue citado a comparecer ante el Consejo General de Vigilancia y Justicia.

Lo anterior de manera amable para intercambiar opiniones y conocer sobre este tema que circula entre los obreros de AHMSA Uno y la sociedad en general, para la dirigencia sindical es importante aclarar las cosas toda vez que es un aspecto que de una u otra forma involucra a la organización.

Aclara que no se puede calificar si hay o no responsabilidad en el dirigente, eso se podrá conocer después de sostener la charla, pero de que ha interés por saber la realidad de eso no hay duda, esa fue la razón por la cual la mañana de ayer el Secretario General, compareció ante el Consejo General.

"Oficialmente no tenemos queja, denuncia o reporte, el comentario se recogió por medio de las redes sociales y trabajadores no se puede dejar las cosas así como así, por lo tanto lo correcto es platicar, ayer por la mañana el Secretario General llegó a las oficinas sindicales" apuntó el vocero.

Por su lado Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 fue claro cuando dijo que ese asunto quienes debe aclararlo es el Comité Central de la Feria de San Buenaventura, por ser un tema no sindical ni laboral, Javier Flores Loera, es quien debe de sacar la cabeza y decir la realidad.

"Nosotros tenemos cargo al cheque pero solo para obreros, se les hace un descuento semanal cuando compran boletos para una rifa como en este caso para las candidatas a reina de la Feria de San Buenaventura, incluso a todas las aspirantes que se acercan se les apoya de esa manera" indicó.

Señaló que los recursos de tesorería no se utilizan para comprar boletos de manera masiva, todos los vendidos fueron a trabajadores en activo, es falso que se haya comprado los que no se vendieron , mucho menos con recursos de la tesorería sindical, son comentarios sin sentido, enfatizó.

Insistió que ese tema tiene que ser abordado por el Patronato del Comité Central de la Feria de San Buenaventura, es lo correcto y ya no seguir involucrando a la Sección 147, se corre el riesgo que en lo sucesivo ya no se apoye a nadie, para evitar malas interpretaciones como esta ocasión, advirtió.

Por otro lado el paro en Gunderson afecta dos mil 300 trabajadores directos, más los de confianza y prestadores de servicio pero si no se encuentra solución al problema generado por Ferromex, el paro puede extenderse a cuando menos otras tres empresas más dedicadas a la producción de carros de ferrocarril.

Jorge Carlos Mata López, Secretario General de la Federación Monclova de la CTM, dice que no conocen la respuesta de la línea ferroviaria y recordó que hace un mes denunció públicamente lo que ocurría, pero pasó el tiempo y el problema de saturación de la red ferroviaria continúa.

Dijo que tienen confianza que con la intervención del gobierno del Estado haya resultados y permita reanudar actividades de manera normal, la intervención sindical es para proteger las fuentes de trabajo, no dañar los ingresos de los trabajadores ni tampoco afectar la producción de las empresas.

"No quiero entrar al escenario sobre que puede pasar si Ferromex diga no hago nada y sigue el problema, no quiero decir que eso lleve a un paro total de cuando menos tres empresas que operan en Monclova y Castaños, la verdad un serio problema al cual se le tiene que encontrar salida" apuntó.

