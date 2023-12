Sueltan borrego de que pagaron a guardias

En medio de la tensión entre trabajadores de nueva cuenta volvió a circular información en el sentido de que se les pagó el aguinaldo a guardias de Altos Hornos de México y cuando menos tres elementos de protección confirmaron que es cierto, aguinaldo y quincenas pendientes.

Lo anterior podría traer fuerte reacción entre la sindicalizados que siguen en espera de que les paguen, la medida es buena para los guardias, pero tiene que ser parejo, a sindicalizados y empleados de confianza, es una decisión que en realidad molestó a la mayoría de los trabajadores.

Por otro lado la dirigencia sindical poco o nada pueden hacer, cuestión de recordar que los recintos siguen sin energía eléctrica, no hay dinero para pagar al personal, entonces aunque intenten protestar la verdad que no se puede, en cierta forma se encuentran maniatados para actuar.

Ya más tarde otros guardias desmintieron el pago, dicen que siguen igual en espera y que la respuesta es que no hay dinero para cubrir ni el aguinaldo ni la nómina, total que es un mundo de comentarios, que enrarece el ambiente tanto entre sindicalizados como en empleados de confianza.

Por otro lado, los recintos sindicales siguen en manos de autoridades, en los patios de la 147 y 288 las 24 horas del día permanece una unidad policiaca con un par de elementos que se encuentran en comunicación con los jefes por si acaso se llegarán a presentar problemas.

La verdad como se encuentra la cosa no creo que todavía hay trabajadores que piensen en acudir tomar el edificio, no tiene caso, como no hay empresa entonces no hay sindicato, por lo tanto sería desgaste físico y emocional el convocar a movimientos y tomar los recintos sindicales.

Hace meses se reunieron pero como había cerca de 800 elementos de las diversas corporaciones decidieron no acudir, pero cometieron el error de tratar de tomar la capilla funeraria a pesar de que se encontraban velando un cuerpo, esa acción causó el repudio de la comunidad en general.

Definitivamente que el tejido obrero, se deshizo con la paralización de AHMSA, hoy se viven condiciones mucho muy diferentes, incluso buen número de trabajadores cruzó para Estados Unidos y otros se encuentran en diversas partes de la república, no tuvieron otra opción.

Y en tema social, el reporte de Repuve es que si hay interés por regularizar unidades extranjeras, son alrededor de 15 por día, la infraestructura permite otra cifra igual, pero como buenos mexicanos esperan hasta el último día, es decir el último día del año cuando vence el decreto Presidencial.

Es bueno recordar que en su momento el Presidente López Obrador, dijo que la legalización de unidades se extendería hasta junio del 2024 pero aún no se publica un anexo para ser legal, aunque tampoco se descarta que antes de finalizar el año ya haya noticias en ese sentido.

Alejandro Pérez Fernández, coordinador del Repuve, dice que van a trabajar de manera normal solo descansarán el 25 de diciembre, de autorizarse la extensión del plazo entonces descansarían únicamente el primero de enero y a seguir con la actividad de atender a propietarios de unidades extranjeras.

Reiteró su exhorto a quienes van a comprar un carro chueco, que primero verifiquen si la unidad entra dentro de la legalización y evitar ser víctimas de fraude, en el módulo del Repuve se les brinda asesoría, entonces no está de más atender la recomendación, total es para su beneficio.

Nos leemos mañana..