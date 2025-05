Suspenden actividades deportivas en escuelas

Ante las fuertes temperaturas registradas en la región, se exhortó a directores de escuelas de nivel básico suspender actividades deportivas, incluso también el recreo los niños pueden llevar su descanso dentro de los salones de clase para evitar que salgan al aire libre y no correr riesgos.

Arturo Gómez Almaguer, Coordinador regional de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que no es posible mantener educación física ante los riesgos que corren los pequeños estudiantes, por esa razón se ordenó que esas prácticas no se lleven a cabo.

En el caso del recreo dijo que hay escuelas que tienen techo en los patios y es posible que los niños salgan pero siempre bajo la vigilancia de los maestros para que no se coloquen donde el sol les pega de manera directa, pero la recomendación es que permanezcan en los salones de clase.

"No hay que olvidar que es un derecho que tienen disfrutar la pausa escolar, pero las condiciones climatológicas no permiten salir del salón, eso se tiene que entender, los pronósticos del tiempo son de temperaturas elevadas los próximos días por lo tanto hay que tomar en cuenta las recomendaciones" señaló.

Por otro lado, afortunadamente el tema de utilidades poco a poco se calmó, malo pero no hay duda que los despedidos en FreightCar fue más que suficiente para hacer entender a trabajadores que lo mejor es guardar cama, dar valor al trabajo es la recomendación porque después no encuentran trabajo.

Y nadie puede decir que no, la historia así lo consigna por lo tanto hay que entender las cosas porque a final del día ni se les da más utilidades y perdieron el trabajo hay personas que se aprovechan y mandan a la punta a otros, al menos siempre ha sido esa vieja práctica de manejar los movimientos.

En este sentido el director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez García, dice que no hay presencia de trabajadores que soliciten apoyo para reclamar la prestación, señala que es el camino correcto acudir con autoridades laborales antes de irse a paros o movimientos.

Recuerda que la prestación se paga en mayo pero la mayoría de las empresas que generaron esa prestación desde el pasado mes de abril entregaron el dinero, para que sus trabajadores tuvieran condiciones de comprar el regalo a la madre, esposa o hija que es mamá y estar tranquilos.

En otro tema, el intenso calor registrado los últimos días, obliga a empresarios a tomar medidas sanitarias para proteger a sus trabajadores, en el caso de albañiles esos cuando menos darles descanso en la jornada laboral, trabajan al aire libre bajo las inclemencias del tiempo y puede provocar problemas de salud.

Hay empresas como HFI en donde el sistema de aire acondicionado simplemente no funciona, o no los encienden para ahorrar consumo de energía eléctrica, al menos es lo que les dicen a los trabajadores cuando piden a sus supervisores que no se puede trabajar bajo inhumanas condiciones.

Es cierto hay empresas en donde ni aunque enciendan aparatos de aire acondicionado puede mejorar el clima eso es por las condiciones o giro de la empresa una aspecto en realidad muy pesado que no se puede solucionar tomando en cuenta que es por la situación del clima en la región.

Pero de que se tiene que tomar en cuenta ese aspecto no hay duda, los pronósticos del tiempo para este verano son muy pesados, elevadas temperaturas y eso que todavía no entra la llamada canícula, así es que la recomendación es tomar las cosas con calma porque viene fuerte el calor.

Nos leemos mañana..