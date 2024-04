Trabajadores angustiados por falta de salario.

Pese a los comentarios en el sentido de que hay avances en la negociación para la reactivación de AHMSA trabajadores se muestran incrédulos y señalan que ven lejana la posibilidad de que eso ocurra y en caso sea real será una empresa pequeña y no podrán regresar todos a trabajar.

En la plaza principal es donde acostumbran reunirse para descargar parte de la tensión y dicen que quieren trabajar pero por su edad mayores de 50 años y menores de 60 nadie les da trabajo, recorren industrias y empresa y la respuesta es la misma no hay manera de contratarlos.

La esperanza está puesta en la reactivación de la acerera pero insisten todo indica que no será posible, ya no creen en comentarios en el sentido de que hay buenos avances, el tiempo transcurre y no se alcanza a observar que en realidad pronto se arranque operaciones, eso se ve muy lejano.

Hay quienes en sus comentarios señalan que todo apunta hay que esperar que termine el sexenio para entonces explorar la posibilidad de volver a las actividades, es decir fácil transcurre el año y todo seguirá en las condiciones actuales el equipo parado y después será difícil que vuelva a operar.

Los más afectados son trabajadores de 50 o más años de edad, esos que estaban a punto de tramitar su pensión, pero les falta de cinco a seis años entonces no se encuentran en condiciones de hacer los trámites ante el IMSS, les faltan años para cotizar y son los más afectados.

Y en este sentido vale la pena volver a mencionar a Hércules pueblo minero que se convierte en pueblo fantasma, la verdad ya quedan pocas familias en ese mineral, la mayoría migró unos obligados otros salieron en busca de trabajo son conscientes que por las condiciones de las minas y el equipo es difícil volver a operar.

La verdad que son cosas muy lamentables, nadie pensó que algún día AHMSA estuviera en las condiciones actuales, quien actúo para la paralización, tendrá en su consciencia el daño que hicieron a miles de familias que dependían de la actividad de la siderúrgica tanto directa como de manera indirecta.

Como no hay información oficial la angustia se mantiene entre las familias que siguen en ese mineral, creo que es tiempo de aclarar las cosas y que busquen otra fuente de trabajo fuera del mineral y es cuando va a quedar como pueblo fantasma nadie va a quedarse a vivir, tiempo al tiempo.

Por otro lado sobre el tema de utilidades Mario Galindo Montemayor, dirigente de la CTM de Frontera dice que se designan comisiones de trabajadores que se van a encargar de revisar la caratula fiscal entregada por empresas, y con ello conocer si es real la información sobre el PTU.

Los comisionados designados por los propios trabajadores tendrán el documento en sus manos para entonces verificar si se generaron o no utilidades, al mismo tiempo, conocer el monto a repartir a cada uno de los trabajadores, tomando en cuenta que se aplica una tabla y la cantidad no es la misma para cada trabajador.

Señala que es en este aspecto cuando surgen dudas de los obreros, piensan que les corresponde la misma cantidad pero es falso, de ahí la importancia de aclarar las cosas y evitar problemas laborales y sindicales, por esa razón es valiosa la formación de comisionados.

De esa manera ellos serán los encargados de decir al resto de la base trabajadora que es real la información entregada a la dirigencia sindical, por eso la importancia de que sean ellos los que se encarguen de revisar la documentación que la parte patronal entregó a la Secretaría de Hacienda.

Nos leemos mañana..