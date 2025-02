Trabajadores de constructoras tienen memoria.

Luego de publicarse la convocatoria para la movilización del miércoles, las redes sociales dan cuenta del sentir de obreros que trabajaban en el interior de las dos plantas de Altos Hornos de México por medio de constructoras y compañías de servicio lo que expresan es para pensar.

En honor a la verdad no hay un solo comentario favorable, una expresión en donde se solidaricen al contrario dejan caer el rencor cuando los hacían a un lado ni les permitían usar los comedores ni sanitarios, mucho menos abordar el transporte los bajaban y los dejaban a su suerte.

Recuerdan el caso del Pescado, que en Lamadrid se subía a las unidades para bajar a obreros de constructoras por esa razón dicen que ahora si buscan el apoyo de todos para la marcha y así como esos hay infinidad de comentarios negativos, además muchos ex obreros ya trabajan.

Como quiera sigue la pregunta quien o quienes se encuentran detrás de esa movilización y cual es la intención, no es casualidad la convocatoria y para quienes conocen de movilizaciones algo hay detrás, claro que lo correcto es esperar con el tiempo las cosas se aclaran, es decir en el camino las calabazas se acomodan.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, por cierto muy agradable sobre todo nos ayuda a entender la importancia de abrir la puerta sobre todo a las personas que amas, esas que tienes que entender que jamás te van a dejar solo.

Para ello es importante saber distinguir y sobre todo dar valor a quienes en realidad lo merecen, hacer a un lado a quienes van por el mundo haciendo maldades tirando y regando la basura que llevan en su vida, es decir contaminando a todos, por eso hay que saber escoger las amistades. Adelante con la lectura.

"Un hombre tenía un pájaro en casa. Cuando estaba triste, se acercaba a la jaula y se confiaba a él... siempre se sentía mejor después de hacerlo. Un día, después de muchos años de convivencia, le dijo al pájaro:

Mi querido amigo, has sido un compañero fiel en mi vida. Uno de los pocos que nunca me ha abandonado... pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Al cabo de un rato, inesperadamente, se oyó una voz:

Si me quieres, deja siempre la puerta abierta. Durante este tiempo te olvidaste de cerrarla varias veces y nunca me fui. Confieso que me gustaba dar una vuelta por el barrio, pero siempre volvía. Cerraba la puerta con cuidado para no hacerte sentir mal. Estoy aquí y aquí me quedaré... ¡pero sería tan bonito merecer tu confianza!

Tengo miedo de que si dejo la puerta abierta, no vuelvas. Si eso sucede, es porque no merezco tu confianza. Sólo con la puerta siempre abierta puedes saber si te quiero o no. No es una puerta cerrada la que garantiza que dos corazones tengan el mismo destino. Sin libertad no hay amor. Sólo una apariencia enferma.

Quien se queda sólo porque la puerta está cerrada o tiene miedo de lo que pueda pasar cuando se vaya... no ama. Tienes que saber dar valor a las cosas y sobre todo apreciar a quienes han estado contigo en los peores momentos de tu vida porque en los buenos siempre estarán.

El hombre abrió la puerta a su amigo y nunca volvió a cerrarla.... El pájaro a veces volaba y volvía, siempre... amaba ser libre y merecer la confianza de quienes le amaban. Necesitaba sus alas para volar, para ir y también para volver. El pájaro era feliz no porque volaba sio porque sabía volar y regresar a donde lo querían.

Amaba aquella casa, la jaula, la compañía de su amigo y la libertad de tener el mundo entero. Por eso mis estimados lectores aprovecho para decirles que recuerden siempre y no tengan temor quienes son leales volverán o los que es porque no entienden que Una puerta abierta es señal de amor".

Bonito mensaje, verdad?

Dios los Bendiga

Nos leemos mañana..