Trabajadores de la planta Uno tienen confianza que en diciembre les entreguen el aguinaldo

Trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México tienen confianza que en diciembre se les entregue el aguinaldo de manera normal, por ello noviembre es decisivo por ser el mes que se promedia esa prestación y deben cumplir con asistir a laborar, dijo Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que la base trabajadora permanece tranquila laborando de manera normal, en el interior de la siderúrgica, son conscientes de que primero es el trabajo, antes que cualquier otro interés primero es el colectivo.

"Nos queda claro que poco a poco la empresa ha logrado salir adelante, hay más producción y ventas, eso nos obliga a mantener la calma, enviar buenos mensajes a los clientes de la empresa, dar confianza de que se cumple con los compromisos en el tiempo fijado" señaló.

Recordó que noviembre es cuando se promedia para el pago del aguinaldo, y como se encuentra la actividad en la empresa, da seguridad y confianza de que esto seguirá adelante, por esa razón se mantienen tranquilos laborando de manera normal y no hacen caso a comentarios negativos.

Por otro lado, Un grupo de 400 trabajadores de las dos plantas de Altos Hornos de México, de 18 a 29 años de edad recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el puesto de vacunación será en el auditorio del Instituto Central Coahuila, dijo el vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Julio Cesar Aguilera Silva, explicó que la jornada inicia a las tres de la tarde, para evitar que gente extraña a la empresa aproveche para vacunarse, al ingresar a las instalaciones se le pedirá la ficha de identificación en caso de no portarla no podrán entrar al área de la aplicación de la vacuna.

"Eso se hace porque en la primera jornada, gente no trabajadora entró, incluso hubo compañeros que se quedaron sin la aplicación, no alcanzaron, la coordinación de la campaña envía exactamente el lote que tienen registrado, eso dejó a obreros fuera de la vacuna" recordó.

Destacó que la empresa es flexible en este aspecto, los trabajadores que les toque laborar el turno de segunda, tendrán permiso para desplazarse al ICC, tomaran el tiempo para recibir la dosis, esperar los 20 minutos y después regresar a su área de trabajo, incluso hubo obreros que cambiaron turno

En temas sociales se insiste el tema del decreto para regularizar unidades extranjeras sigue animado, pero la verdad no se entiende nada, incluso organizaciones dedicadas a proteger esas unidades señalan que no tiene pies ni cabeza, que no hay nada en claro ni tampoco se logra identificar.

Por esa razón Armando García Grimaldo, coordinador de la UCD nacional, dice que no se puede engañar a los afiliados, no hay condiciones como para decirles, vamos a registrarse, primero tienen que conocer todo, que unidades entran, que modelo entre otros aspectos que es obligado conocer.

Lo cierto que las dudas crecen entre los propietarios de unidades con esas características, a una semana del decreto no hay avances, los únicos que ganan son los loteros que aumentaron el precio de las unidades que tienen a la venta en diversos puntos de la ciudad, aprovechan para encarecer precios.

A pesar del interés García Grimaldo, insiste en esperar, no es correcto ni tampoco moral dar falsas expectativas, lo primero es esperar conocer el contenido del Decreto porque lo que se ha visto hasta la fecha no tiene pies ni cabeza, esa es la realidad, y no se vale engañar a los afiliados, insiste.

Nos leeos mañana..