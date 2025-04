Tranquiliza El Ambiente Asueto Religioso

Los comentarios sobre Altos Hornos de México se tranquilizaron por el asueto religioso aunque persiste el interés de unos cuantos por seguir descargando sus frustraciones tomando en cuenta que no son ex trabajadores incluso hay quienes los cuestionan cuando hacen comentarios fuera de la realidad.

Dicho de otra manera la mano que mece la cuna no cede en sus intentos por evitar la reactivación de AHMSA, incluso se asegura que es la causa por la cual no se alcanzan los acuerdos ojalá y todo cambie para bien de las familias que siguen inquietas sobre todo de quienes aún no trabajan.

Claro que a eso se suma el hecho de que gran número de ex trabajadores ya salieron de la región y se encuentran laborando en Saltillo o Ramos Arizpe, otros más se dedican al auto empleo aprovechando la experiencia que hicieron en AHMSA, hay diversas especialidades en que emplearse.

Incluso hay una persona que propone forma una empresa de multi servicios y es buen plan es cuestión de que se organicen y pongan manos a la obra, no hay duda que las cosas saldrán bien es mano de obra con suficiente experiencia en aspectos para el hogar, oficina o negocio.

Porque hay desde plomeros, electricistas, albañiles y una serie de actividades entonces si lo hacen el panorama les puede cambiar por completo aunque también es cierto la historia consigna que en ocasiones no se ponen de acuerdo en cuanto a la administración y es cuando se presenta el problema.

Incluso recuerdan que hace unos 20 años se formaron pequeñas empresas que daban servicio en AHMSA, todo caminaba bien hasta que llegó el momento que tronaron por mala administración, no se dejaban asesorar y por falta de conocimientos mala administraron los negocios.

Eso es cosa del pasado y con buena guía y asesoría es posible hacer crecer un buen proyecto de inversión, pero se requiere que actúen con cautela, en cierta forma dejar de pensar en AHMSA y dedicarse a lo que saben, los resultados del auto empleados son favorables.

Cuestión de platicar con los ex trabajadores que se auto emplean y conocer los resultados muy buenos, son cosas que parecen insignificantes sin embargo cuando hay ganas de hacer las cosas es posible encontrar éxito en lo emprendido, si con esto es posible salir adelante a emprender se ha dicho.

En cuestión económica podemos decir que el recuento no es muy buenos que digamos, el comercio aunque sigue su actividad la verdad que es complicado el ambiente, es cierto si hay movilidad pero faltan los millones de pesos que AHMSA destinaba para el pago de sus trabajadores.

Oscar Mario Medina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que no hay cierres de negocios, pero hay unos que se hicieron más pequeños, incluso los propios dueños se encargan del manejo, tuvieron que despedir al poco personal de lo contrario estaban condenados a desaparecer.

Son negocios familiares con mucha tradición en Monclova y Frontera, con esa acción ha sido posible seguir en actividad eso refleja que para no dejar de hacer lo que siempre han hecho pusieron manos a la obra y ahora ellos se dedican atender los comercios, es lo que se ha visto.

Hay que tomar en cuenta que el comercio regional es de mucha tradición, incluso de repente tuvieron que adecuarse ante la llegada de cadenas comerciales muy fuertes la competencia en cierta forma era dispareja porque tuvieron que luchar con monstruos, así se alcanza a observar la cosa.

Nos leemos mañana..