Tranquilo el ambiente sindical, la raza de AHMSA en espera de conocer si el jueves les depositan el medio ahorro, y todo indica que si es el último de este mes de julio por lo tanto se tiene que cumplir con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, entonces a esperar esa lana.

Aunque como dijo el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, ese dinero se va a utilizar para pagar el recibo de luz, que este bimestre salió bien cargado, lo mismo pasara con el que reciban en septiembre, muy alto por el exceso en el consumo de energía por el uso constante de aparatos.

Otros tendrán que empezar a pedir un anticipo a cuenta de salario y estar listos en agosto cuando arranca un nuevo ciclo escolar, los precios de todos los útiles escolares creció más de un cien por ciento, lo anterior de acuerdo a comentarios de propietarios de papelerías y librerías.

Es como se encuentra el ambiente entre la raza obrera, que sigue tranquila, aplicados en sus diarias actividades y con la auto protección, por aquello de la pandemia sanitaria, son cientos de afectados, contagiados por ese virus que todo apunta jamás va a desaparecer se queda entre la humanidad.

Sobre el caso del Sindicato de Telmex, los sindicalizados empiezan a dar muestra de rechazo al líder nacional Francisco Hernández Juárez, sobre todo por la manera como levantó la huelga, es la segunda ocasión que actúa de esa manera, la primer fue en 1985 el movimiento fue por solo cuatro horas.

Pero esta ocasión el malestar es doble tienen 27 años sin que le regresen el fondo de pro huelga, que dicen el dinero lo retiene la tesorería nacional, en este lapso de tiempo han fallecido ex trabajadores, pero a sus deudos no les dicen que tienen ahorrado tantos años por ese concepto.

Y se dice ahorro en razón de que el dinero no se utiliza, no hay huelgas por lo tanto lo correcto es regresar esas aportaciones, es dinero que los sindicalizados aportan de su salario, con el de Telmex son dos organizaciones que no regresan el dinero, el otro sindicato es el Minero.

De que la cosa sigue pesada de eso no hay la menor duda, es cuestión de esperar unos días y ver sigue, al menos que Hernández Juárez, para detener el malestar decida abrir la cuenta de tesorería y regresar el dinero a los obreros tanto activos como retirados, también a deudos de fallecidos, así está la cosa.

Del lado social, hay personas que se trasladan a Saltillo, Acuña y Torreón a legalizar su unidad chueca, en Monclova el proceso es súper lento y no se ha encontrado la manera de abrir otro carril, esto lo aprovechan organizaciones que cobran hasta dos mil pesos por hacer los trámites.

Eso ocurre en razón de lo difícil que es hacer el trámite, apenas se abre la página del REUPVE y a la media hora ya se saturó, por ello la pregunta obligada es si no habrá cierto favoritismo con algunas de esas organizaciones, resulta extraño que ellos si tengan acceso inmediato al registro.

No estaría de más investigar que ocurre con la página, el malestar de la gente crece cuando acuden a preguntar el costo por conseguir el registro, incluso sale más caro pagar por ese servicio que la legalización que es de dos mil 500 pesos, al menos es lo que dicen los afectados con esa práctica.

Sería bueno hacer una investigación y comprobar que está pasando, es sospechoso que en menos de media hora la página se sature o bien hay fuga de información o bien arreglo, es lo que se comenta en los círculos de obreros, que se sienten afectados por tener que pagar para registrarse.

Nos leemos mañana..