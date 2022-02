Una cosa es la paz y tranquilidad laboral y otra es el proceso judicial contra los tres involucrados en el desfalco al Fondo de Pro Huelga de la Sección 288, dijo Ismael Leija Escalante, al señalar que el juzgador que lleva el expediente no procede conforme a derecho.

El líder del Sindicato Nacional Democrático Minero, señaló que es urgente agilizar el proceso tomando en cuenta que se acerca mayo cuando los trabajadores reciben el fondo de resistencia, para esa fecha ya debe estar claro el proceso y recuperado los más de siete millones de pesos que faltan.

"Y no podemos estar pidiendo créditos para cubrir el desfalco, eso genera intereses y no tenemos que pagar, es tan simple que el juez ordene regresar el dinero que falta y se acaba el problema, pero no avanza el proceso penal, el tiempo se agota y tendremos que responder a los compañeros" señaló.

Dijo que los tres involucrados siguen laborando de manera normal, no hacen nada para regresar el dinero o llegar a un acuerdo, por ello se tendrá que actuar como lo digan los trabajadores que no piensen que por estar dentro del acuerdo de la paz laboral no pueden salir a la calle a protestar.

Por otro lado, Trabajadores que viven en la colonia Fovissste y el sector el pueblo, insisten que autoridades municipales agilicen el reinicio de la corrida que se suspendió ante la falta de interés de la línea SESA que no tiene interés en proporcionar el servicio y tiene a miles de usuarios sin transporte.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que de un día para otra la empresa transportista sacó de circulación todas las unidades, lo que obliga a habitantes de esos sectores de la ciudad a caminar o bien solicitar un taxi.

"No se vale que esas familias se encuentren en manos de taxistas que aprovechan la falta de transporte para hacer de las suyas y cobrar la tarifa que mejor les convenga, además es un gastos extraordinario pagar todos los días representa menos ingresos al destinar parte del salario para cubrir el servicio de taxi" señaló.

El directivo sindical señaló que autoridades municipales tienen que exigir a Sesa que reanude el servicio de lo contrario abrir la convocatoria a particulares que tengan interés y sobre todo unidades para dar el servicio, es la manera de resolver este serio problema que se registra en esos sectores.

Y por la 288 hoy desde la seis de la mañana trabajadores que laboran en la planta dos de Altos Hornos de México, participan en elecciones para elegir la Comisión Revisadora del Tabulador Salarial y Comité de Huelga, será proceso democrático mediante voto libre y secreto y a puerta de factoría.

La importancia de esta elección es porque prácticamente será un ensayo de lo que pueda ocurrir en la primera decena de abril, cuando se celebren elecciones para renovar el Block A que incluye el hueso principal es decir la Secretaría General otras carteras que se renuevan ese mes.

No hay duda que la cosa en la 288 sigue bien movida, sobre todo por la alianza entre los grupos Gris y Amarillo, se insiste no hay marcha atrás ya se manejan de esa manera y pues eso puede darle un susto al Café, la mesa directiva tendrá que actuar con mucho tacto al momento de elegir su candidato.

Pero de que se presagia una elección diferente a otros años, de eso no hay duda, claro los trabajadores serán los que decidan si hay cambio en el liderazgo o siguen con que los Secretarios Generales salgan del Café, por todo lo anterior, la elección de abril será muy interesante de eso no hay duda.

