Una fuga de aceite en un turbo soplador, unidad que alimenta aire al Alto Horno 5, generó la tarde del domingo un incendio que consumió cableado y una cabina de control, incidente controlado por los grupos de emergencia y bomberos de Altos Hornos de México, sin afectación al personal u otras instalaciones.

El percance dejó temporalmente fuera de funcionamiento al turbo soplador y fue resuelto de inmediato con la habilitación de sistemas alternos, lo que permitió continuar con el proceso para reactivar operaciones en la principal unidad de producción de AHMSA, al culminar los trabajos de mantenimiento de acuerdo con el programa original.

Paralelamente, en los siguientes días finalizarán las labores de mantenimiento en el taller de BOF 2 y Colada Continua, y áreas de servicio, los cuales paulatinamente se reintegrarán a la operación normal en tanto proseguirán los trabajos en las plantas coquizadora 1 y 2.

Por otro lado, el litro de gasolina roza los 23 pesos, de no detenerse podría llegar a los 25 pesos lo que representa serios trastornos para la economía familiar tomando en cuenta que el energético es fundamental en diversas actividades productivas, principalmente en el área de alimentos, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático.

Carlos Garza Bernal, señaló que hay preocupación entre los trabajadores y sus familias, por el encarecimiento de la vida, y señaló que todo apunta que la inflación no es temporal, que seguirá a la alza mientras la política energética no se modifique, los incrementos de precios seguirán, enfatizó.

"Ayer lunes por la mañana al acudir a surtir gasolina el precio de litro ya roza los 23 pesos, así ha sido las últimas semanas, aumentos cotidianos en centavos pero a la larga se convierten en pesos, como ocurre en la actualidad, y no se puede decir que es falsa la versión" apuntó.

Dijo que los clientes al acudir a una estación de servicio tienen dos opciones gastar más o surtir menos cantidad, son las cosas por donde se transita, al ver que el precio de la gasolina se fue a la alza, lo mismo ocurre con precios de alimentos, semana tras semana hay ajustes a la alza, enfatizó.

Del lado social, el proceso de regularización de unidades extranjeras sigue entrampado, incluso con fallas, dijo Armando García Grimaldo, dirigente de la UCD Nacional, al detallar que la semana pasada hizo todos los tramites en la pagina del REPUVE, incluso pago los 2 mil 500 pesos del costo por la legalización de su unidad.

"Me dieron cita para el sábado 26 de marzo a las dos de la tarde en las oficinas del REPUVE supuestamente ubicadas en Boulevard Luis Echeverría Alvarez y Humberto Castillo de la zona centro, pero al acudir me encontré con la sorpresa de que no hay oficinas de esa dependencia, físicamente no existe" señaló.

Indicó que buscó la manera de comunicarse a las oficinas centrales en México en donde después de casi una hora de espera se contactó con una persona que también se sorprendió al señalar que en Saltillo aún no existe esa oficina, y le pidieron enviar toda la información para investigar.

"La respuesta fue clara no hay porque pagar si todavía no abre la oficina en Saltillo, no quiero pensar que sea un fraude, también contempló enviar oficio al Presidente López Obrador, y conozca esa falla, con la seguridad de que el Presidente va a ordenar una investigación a fondo" señaló.

Dijo que ante esta situación la recomendación a propietarios de unidades extranjeras es que esperen que se abra una oficina del REPUVE en Monclova, lo anterior para evitarse sorpresas y no caer en manos de personas que aprovechan para saca dinero fácil, por ello el llamado es a esperar.

Nos leemos mañana..