Urge una nueva clínica hospital ISSSTE

Porque es urgente una nueva clínica hospital, la dirigencia de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, reactivó su propuesta de que el Gobierno Federal autorice presupuesto para construir un hospital de alta tecnología similar a la que se puso en servicio en Torreón.

Arturo Gómez Almaguer, coordinador regional dijo que a nivel nacional se hacen las gestiones para la aprobación del recurso y con ello terminar con el serio problema que se presenta, la clínica ya es obsoleta, tiene más de 50 años y ya es infuncional porque es estas cuatro décadas aumentó un 300 por ciento los derechohabientes.

"Si le han hecho remodelaciones pero en realidad que ni con eso se resuelven los problemas, no solo se atiende a maestros federales, también a burócratas federales, no hay capacidad para el servicio, incluso hay pacientes que los trasladan a Saltillo, Torreón y hasta Monterrey" indicó.

Por ello insistió que tiempo de atender la demanda del magisterio que a su vez recoge inquietudes de maestros que se molestan por las serias deficiencias que se registran y ha final se convierte en mal servicio, no hay manera de cubrir las necesidades porque la clínica hospital es pequeña, apuntó.

Por otro lado la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monclova, no tiene información sobre el cambio de régimen en seguridad social, por diversos medios han conocido que los quieren cambiar al IMSS, pero antes se tiene que analizar una serie de factores.

Jesús Rivera Quintero, Secretario General del Sindicato, dijo que lo correcto es informar al sindicato porque se tiene que tomar en cuenta a burócratas que ya están grandes y en un par de años se retiran, entonces ese movimiento los puede afectar y que el régimen del IMSS pide ciertas semanas cotizadas.

Este aspecto es el que más obliga a conocer sobre ese movimiento, además se tiene que convocar a asamblea e informar a la base trabajadora para que ellos tomen la decisión, para ello se requiere que les informen sobre el proyecto y hacer más accesible la información a la base.

"Por diversos medios nos hemos enterado que nos quieren afiliar al IMSS, pero de manera oficial la autoridad municipal no ha dicho nada, lo que ha creado inquietud entre la base trabajadora que de manera cotidiana piden información sobre ese tema pero no les podemos decir nada" subrayó.

En otro tema, aunque se maneja la versión de que hay más de 33 personas contagiadas por Covid, al menos en los municipios de la cuarta Jurisdicción del Sector Salud, no hay registro de afectados por ese virus y sigue la campaña de vacunación que en cierta forma es permanente.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción, dijo que por eso la importancia de vacunarse contra el Covid 19, es la manera de protegerse y al igual que la influenza estacional es permanente la campaña de vacunación sobre todo en temporada invernal cuando se presentan enfermedades en las vías respiratorias.

Señaló que si hay interés de vacunarse, incluso recomendó a la población recordar cuando fue la última ocasión que se vacunó contra el Covid, pues no sería mala idea el aplicarse la de refuerzo a final son más los beneficios al quedar protegidos del virus que ya se quedó entre la humanidad.

De la vacuna de la influenza dijo que se aplica en todos los centros de salud y en el Hospital Amparo Pape de Benavides, en esos lugares se habilitaron puestos de vacunación para atender a la población que tenga disposición de aplicarse la vacuna estar protegidos contra el Covid y la influenza.

