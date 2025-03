VOLVIÓ A FALLAR EL ELEVADOR DE LA CLÍNICA SIETE

Pese a lo necesario del servicio, el block B de la clínica siete del IMSS volvió a fallar, dese el viernes por la tarde no se pudo atender a pacientes hospitalizados que necesitaban radiografías o tac porque no había manera de bajarlos lo que ocasionó malestar entre sus familiares

Fue por todo el viernes y la mañana del sábado cuando se informó que no había manera de bajar a los pacientes, fue al mediodía cuando se tomó la decisión de llevar a los estudios a pacientes que se encontraban en el área de urgencias el traslado fue por el área donde entran los de almacén y salen los cuerpos.

No se conoce las causas por las cuales los elevadores siguen fallando, pese a que se ha dicho que se invierte la realidad es que todo sigue igual provocando serios trastornos a pacientes que requieren estudios, no ha sido posible encontrar solución al serio problema que eso representa.

Se conoció que si hay un elevador pero solo da servicio al primer piso, y no baja al sótano es decir no se puede utilizar como corresponde o de acuerdo a las necesidades de la institución, nadie conoce porque razones el único elevador que funciona no sirve para cubrir las necesidades.

Por otro lado por el laboral, ya empezaron los comentarios sobre el asunto de las utilidades la verdad que no se alcanza a entender el poco valor a la fuente de trabajo, mientras cientos o miles pierden su fuente de ingreso, otros se preocupan más por protestar ante las utilidades y hasta amenazan con hacer paros.

Todo indica que volverá a presentarse el mismo problema de años anteriores, trabajadores se dejan llevar por falsos comentarios y ha final pierden el trabajo eso ocurre desde hace unos diez años cuando el sindicato minero empezó a ganar presencia bajo el supuesto de que recibirían más por esa prestación.

Desde entonces año tras año se repite la misma película paros locos y despidos granel, mientras que los de la empresa Iron, antes Teksid reciben menos cantidad que cuando estaba la CTM, y las pruebas no pueden decir lo contrario, es cuestión de recordar cifras para ver la realidad.

Ojalá y esta ocasión los trabajadores entiendan el daño que se hacen por irse a paros o provocar problemas, los que han sido despidos por ese hecho no vuelven a encontrar trabajo, se auto emplean, pero sin seguridad social, hay que hacer un llamado a la consciencia para que entiendan la cosas.

En otro tema en materia de salud, para sumarse a la campaña de combate contra el dengue, las tumbas del panteón Guadalupe quedarán sin arreglos florales esto como parte de las acciones sanitarias para evitar la proliferación del vector del dengue que por reportes de autoridades sanitarias todavía existe, dijo Jesús Delgado Flores.

El administrador de la necrópolis, explicó que hay tumbas en donde los depósitos o floreros no tienen salida de agua por lo tanto se almacena y se va a retirar toda las flores, además el agua, para que no sea factor de que anide el vector del dengue y contribuir con la campaña.

Destacó la importancia por informar a los deudos sobre esa medida sanitaria con ello evitar comentarios en otro sentido sobre todo cuando dicen que los floreros los venden, es una mentira porque se hacen a un lado y se desechan, lo que se busca es que no haya manera de que el dengue se reproduzca, señaló.

Indicó que la campaña es en coordinación con el sector salud con quien se pusieron de acuerdo para la aplicación de la medida sanitaria sobre todo porque se debe reducir posibilidades de que anide ele dengue que desde octubre del año pasado a ocasionado serios problemas de salud.

Nos leemos mañana..