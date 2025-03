CUESTION DE FORMAS

El liderazgo moral que ejerce en la bancada de regidores de oposición el empresario y también regidor Alfonso Almeraz Borjas es evidente y no solo eso, lo hace de una manera responsable y en dónde queda evidenciado el compromiso como servidor público.

El día de ayer el regidor de oposición emanado de Morena cuestionó algunos aspectos de la cuenta publica que si buen es cierto pueda o no tener razón, el transfondo de todo el comportamiento de la bancada de oposición radica primero que nada en la nula atención que los encargados de la política interna simple y sencillamente no ejercen.

Está más que marcado el liderazgo que el edil Carlos Villarreal tiene sobre sus regidores y directores Pero hace falta el apoyo de su jefe de política interna quien es quien debe de encargarse de apagar las "lumbritas."

Y es que me cuentan que el Secretario del Ayuntamiento Alberto Medina trabaja para el Municipio si pero lo hace primero que nada y antes que todo pos a intereses personales más que por los de su jefe, el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Beto Medina juega el toro al revés, puesto que le dedica más tiempo a los temas que tiene que ver con los regidores de su partido el PRI lo cual resulta una mala jugada pues es de suponer que los priistas sentados en sesión de cabildo no solo tienen mayoría si no que además tiene la migración legal, y leal de apoyar las decisiones de el partido que los postuló, entonces para que perder el tiempo con ello.

Cercano al alcalde debe de tener a una persona que se encargue de tener siempre relaciones cordiales, de mano amable y sencilla que los convenza de que lo hecho por Villarreal Pérez está bien hecho y no hacerlos a un lado y causar recelos, molestias y enojos como los que ya han mostrado.

Almeraz Rojas tiene no solo la capacidad moral de hacerlo puesto que ni modo que le ofrezcan dinero pues el empresario tiene eso y más, y está conciente de hacer las cosas bien, como son y sin protagonismos.

De ahí radica el análisis de que existe un problema de división no de fondo, si no solamente de forma pues lejos de.unifcar criterios y activar el operativo de unidad, se busca la confrontación y eso sabemos de antemano que no lleva a ninguna parte .

PRESENTAN PLAN DE DESARROLLO URBANO

Con el objetivo de garantizar un crecimiento ordenado y planificado, el Ayuntamiento de Frontera, a través de la

Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, aprobó por unanimidad el Plan Municipal

de Desarrollo Urbano, una estrategia clave para la modernización y sustentabilidad

del municipio.

Durante la sesión, encabezada por el regidor Orlando Hipólito Plaza, se analizaron

los ejes estratégicos del plan, que incluyen mejoras en infraestructura vial, alumbrado,

espacios públicos y áreas recreativas, así como el fortalecimiento de los sistemas de

drenaje y saneamiento en coordinación con SIMAS.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó la importancia de esta planeación para el

futuro de Frontera: "Para llevar a Frontera al siguiente nivel, necesitamos un proyecto

rector que impulse el desarrollo con visión a largo plazo, siempre de la mano con el

gobernador Manolo Jiménez Salinas para avanzar con pasos firmes", afirmó.

El regidor Orlando Hipólito destacó la importancia de trabajar en la mejora de los

sistemas de drenaje y saneamiento, en coordinación con el SIMAS, para garantizar

un desarrollo integral y sustentable.

Con la aprobación de este plan, el Ayuntamiento de Frontera reafirma su compromiso

de seguir impulsando acciones que contribuyan al crecimiento y modernización del

municipio, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes siempre.

SARAPEROS VS ALGODONEROS UN JUEGO CON CAUSA

Con un lleno total en el estadio de béisbol Francisco I. Madero, el "Juego con Causa 2025" se llevó a cabo con gran éxito, reuniendo a los equipos Algodoneros de la Unión Laguna y Saraperos de Saltillo en un partido a beneficio de las familias de los pacientes de los Hospitales Generales del estado.

Gracias a lo recaudado en este evento, se adquirirán más de 100 sillas-cama que permitirán a los acompañantes de los pacientes tener una espera digna y con mayor comodidad. Esta acción surge tras las visitas realizadas por la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien detectó esta necesidad urgente en los hospitales.