Ya no es el Águila, ahora es Pinocho, en referencia el Secretario General de la Sección 147 Fidencio de León Montalvo, a quien le recuerdan que de ganar dos días a la semana serían dedicados a recorrer el interior de la planta Uno y desde el primer día de liderazgo, atender a todos los trabajadores.

"No atiende a nadie, Francis su secretaria siempre dice lo mismo que se encuentra ocupado y pegunta cual es el asunto cuando se le dice responde "vaya con X funcionario los atenderá y si lo hace así es porque tiene instrucciones, Fidencio no quiere ni va a salir de su área de confort" dicen los obreros.

Incluso señalan que lo siguen esperando en todos los departamentos hay profundo malestar contra el Secretario General que poco a poco tiene la gente pero en contra, lo malo que echa a perder el trabajo de Leija y de todo el Sindicato Democrático, Dios nos agarre confesados para lo que sigue.

Ojala y Fidencio entienda que una postura de ese tipo a quien más daña es a la organización sindical, en imagen y a trabajadores porque el malestar sigue a la alza, no hay día que no se presenten quejas por su negativa de no recibir y por no cumplir su promesa de que dos días a la semana ingresaría a la planta Uno, vernos y diremos.

Por otro lado acertada la versión del vocero Carlos Garza Bernal, cuando dice que la clínica siete requiere con urgencia médicos especialistas, se corre el rumor de que vendrán doctores Cubanos y sería una opción para solucionar el serio problema que se presenta en la clínica siete.

El malestar se justifica, ante la falta de especialistas las citas se alargan por meses, lo mismo ocurre con los traslados a Monterrey no hay forma de conseguir atención inmediata, eso en cierto momento puede afectar al paciente sufrir complicaciones en su salud por no recibir a tiempo el medicamento o cirugía.

"Ya no puede seguir el panorama actual, es urgente se cubran las vacantes no solo de médicos, del personal en general, hay muchas deficiencias todo porque no se tiene interés por atender la queja de los pacientes y sus familiares, en cierta forma los obligan a ir con un doctor especialista particular" señaló.

El directivo sindical, indicó que el delegado del IMSS tiene el compromiso de responder a la petición y terminar con las deficiencias, para eso se tiene que contratar los médicos que se necesitan y reducir el tiempo de espera, con la salud no se puede jugar y se tiene que actuar, apuntó.

Por el lado de la 288, en punto de las cuatro de la tarde de mañana sábado arranca la asamblea de información donde los trabajadores de la planta dos de Altos Hornos de México, conocerán sobre la oferta salarial que presentó la empresa y decir si aceptan para que les regresen el Fondo de Pro Huelga.

Ayer se publico la convocatoria en donde se invita a los trabajadores a la reapertura de los trabajos, se espera la presencia de la mayoría de la base trabajadora que va por el dinero del Fondo de Resistencia, la verdad poco a nada les interesa el porcentaje salarial, esta claro que quieren su lana.

En los próximos quince días los obreros de AHMSA dos traerán buen fajo de billetes, primero por el fondo de resistencia y segundo por la entrega de utilidades, 36 mil pesos promedio lo que hace ver que serán el centro de atención de la sociedad y la recomendación es la misma aguas con las extorciones.

La asamblea será la primera que presida el Látigo Rios, que tiene el compromiso de sacar adelante los trabajos, y salir con su primer triunfo, es cierto hay obreros que dicen porque no se han designado comisionados, pero era por las platica salarial, ya más calmado el lunes será otro día, así que a esperar.

Nos leemos mañana..