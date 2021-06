Fuera de Contrato

Opinión

La jornada de vacunación contra el COVID-19 a personas de 50 a 59 años de edad, fue aceptable, incluso mientras llegaba el turno, alcance a observar varios obreros de AHMSA en reguardo domiciliario y lo primero que pidieron fue; ya la segunda dosis, además semáforo sanitario en verde condiciones para retornar.

Fue buen número de obreros que de manera respetuosa mostraban el formato donde se comprueba que ya tienen las dos dosis que se encuentran listos para retornar a laborar, entre ese segmento de obreros se encontraban ex directivos sindicales, otros muy conocidos entre la raza brava de AHMSA.

Del tema de la vacuna, todo apunta que los trabajadores entendieron el exhorto del vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, quien en repetidas ocasiones exhortó a los obreros a reflexionar y entender lo valioso de la aplicación de a vacuna, les pidió perder el temor y miedo a posibles reacciones.

Otro detalle es que a trabajadores que el horario se les empalmó con su jornada de trabajo se les dio oportunidad de hacer cambio de turno, de esa manera no tenían pretextos para no acudir, el vocero dijo que todos los obreros que buscaron cambio de turno se les autorizó hay interés por proteger a ese grupo de obreros.

Por otro lado, el ex vocero Miguel Medina, retomó el proyecto del Presidente López Obrador, de según el modernizar Telégrafos y Correos, desde su punto de vista es peligroso, coincide con el hermano Joel en el sentido de que busca limitar la ciencia y la tecnología digital como en Venezuela.

Apunta que el Presidente trae algo en la cabeza, no es posible que retroceda 40 años, que ignore los alcances de las redes sociales por esa razón sostiene que trae plan con maña, invertir en Correos y Telégrafos, es dinero tirado a la calle, nadie va a utilizar esos servicios de comunicación, cien por cieno obsoletos.

“Con solo recordar que puedes usar todas las redes sociales, teléfonos celular para comunicarte con tus familiares y amigos de manera inmediata es cuando tenemos que pensar que es un plan, el peligro es que pueda limitar esos servicios, algo hay de eso, con el tiempo lo vamos a conocer” dice el ex vocero sindical.

Por lo pronto apunta la importancia por no olvidar ese anuncio de invertir según el Presidente en la modernización de esos dos medios que por el paso de los años quedaron obsoletos e insiste que no se puede olvidar ese punto, el riesgo es que limite el uso de las redes sociales, aguas dice.

Por el rumbo de la 288 Samuel Martínez, Secretario de Asuntos Políticos, sigue sin creer en los resultados electorales del municipio de Castaños, trabajó en la campaña de Rolando González Puente, candidato derrotado del PRI, y dice que es sorpresa que haya perdido la elección.

La verdad que la gente en ocasiones no la entiendes, acudían a los mítines, incluso se tomaban fotografías con el candidato, la mega marcha de cierre de campaña, mostraban que estaba listo para salir con el triunfo, pero el domingo por la noche se dieron cuenta que hicieron malos cálculos.

Es cierto obreros de AHMSA dos salieron a la calle a votar por esa planilla, en cierta forma la organización sindical cumplió con su compromiso, pero esa derrota obliga a analizar ahora si como dicen casillas por casilla, y ver donde estuvo el error, o bien la traición, eso solo para conocer la realidad.

Y como dice el Loco Treviño, la gente cuando va es porque quiere algo, si de repente alguien le ofrece algo mejor no dudan en traicionar, incluso entre sus anécdotas se encuentra que nunca traicionó, eso si cuando se presentaban pleitos se escondía y ya tranquilo el ambiente salía a escena, y es cierto.

Por otro lado obreros de SPECO vuelven a denunciar anomalías patronales, uno a uno los mandan citar a recursos humanos y les piden renunciar a la CTM, es decir se involucran en el tema sindical, es cuando aflora la pregunta ¿Cuál será la causa del distanciamiento con la dirigencia sindical?.

Mientras son peras o manzanas, hay obreros que prefieren retirarse de su fuente de trabajo, no quiere broncas y es el momento de pensar que no se descarta el cierre de esa empresa, que aplican el llamado recorte hormiga de personal, preparan el camino, y es que no hay otra respuesta.

En lo que queda de la semana vamos a investigar más de ese aspecto, comprobar que pretende la empresa, la causa de involucrarse en el aspecto sindical, en medio de esa lucha se encuentran los trabajadores que no pueden ser usados, después tendrán que buscar otro empleo y es cuando les van a decir están quemados,, lo de siempre.

Nos leemos mañana…