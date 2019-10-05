POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

BIEN ARROPADA

Apapachada.

La que de plano no puede quejarse del apoyo obtenido por todos los sectores de su partido así como compañeros Senadores de otros partidos políticos, del Gobernador de Coahuila, empresarios y mucha gente más es Verónica Martínez quien ayer dio a conocer su primer informe en el senado de la República.

NO SE EQUIVOQUEN

Trabajando por Frontera.

Vaya chasco que se están llevando muchos personajes de la farándula priista en Ciudad Frontera en donde han atizado una supuesta pugna entre el Edil Lencho Siller y el encargado de programas sociales Jesús Ríos.

Resulta que muchos han tratado a toda costa de hacer creer que entre ambos personajes existe un conflicto político y lo que es peor, aseguran que Lencho está distanciado del Gobernador Miguel Riquelme lo cual es absolutamente falso.

Es más fue el día de ayer cuando ambos políticos Lencho y Chuy se reunieron en la oficina del presidente municipal y primer priista para entre ambos establecer la agenda social y de trabajo para que ambos lleguen con los apoyos sociales hasta los rincones más alejados de este municipio.

Es más para dejar en claro que no existe ningún tipo de distanciamiento ni mucho menos problemas, ambos se tomaron la fotografía justo debajo del Gobernador Miguel Riquelme.

Miguel Osorio Chong de la bancada priista, Miguel Mancera del PRD así como Mauricio Kuri del PAN estuvieron en primera fila así como diputados, alcaldes y cientos de invitados mas.

BIEN VISTA YAJAIRA

Sacramento en buenas manos.

La que anda brincando en un solo pie de puritito gusto es la simpática de Yajaira Reyna alcaldesa de Sacramento Coahuila quien además de gozar de las simpatías y cariño de sus gobernados las encuestarás sobre su quehacer social y político están por las nubes.

Y no, no es solo que la guapa y trabajadora mujer haya relevado a un ex alcalde odioso, prepotente y hasta señalado por corrupción si no que además la población le confió el puesto por su carisma y ganas de trabajar.

Fue un estudio que se realizó de análisis y encuestas sobre el trabajo de los alcalde de Coahuila en donde Yajaira Reyna salió no sólo bien librada si no que además la gente la sigue queriendo y apoyando en su quehacer público, enhorabuena.

SE FORTALECE LA SEGURIDAD EN SAN PEDRO

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó 5 patrullas al Municipio de San Pedro.

En su mensaje, recalcó que la conjunción de esfuerzos entre los tres órdenes de Gobierno ha dado resultados para que Coahuila esté seguro, y felicitó a la alcaldesa Patricia Grado Falcón por su disposición.

“Hoy es un buen día para refrendar nuestra convicción y nuestro compromiso de que la seguridad es primero”, insistió el Gobernador.

Mención especial se llevó el Ejército Mexicano por su entrega en esta entidad, y citó que los cuarteles y bases militares hacen que el estado “esté bien”, y hoy con la Guardia Nacional para mantener los indicadores de seguridad a la baja.

Apoyo a la seguridad.

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