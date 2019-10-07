POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

EN COAHUILA, UN ÉXITO LOS MÓDULOS DE ESCRITURACIÓN

Por iniciativa del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) —a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC)— en enero de este año arrancó con el programa de escrituración, teniendo un acercamiento mayor con la ciudadanía gracias a los módulos.

Con este programa las oficinas se acercaron a las colonias, facilitando con esto a las familias coahuilenses conocer más acerca del tema, asesorarse y avanzar en el trámite de sus escrituras.

El titular de la CERTTURC, Miguel Ángel Leal Reyes, comentó que en Coahuila se tienen bien identificadas las zonas y polígonos donde aún existe rezago en el tema de certeza jurídica.

“Gracias a ello, los módulos los hemos instalado en lugares clave con el fin de poder atender al mayor número de personas que tienen esta necesidad”, expresó.

Añadió que muchas veces la gente desconoce los beneficios que existen tanto en lo económico por los descuentos que brindamos, y los que conllevan tener en regla los papeles que los acreditan como propietarios de sus viviendas.

‘ENCABRITADOS’

En donde el horno no está “pa bollos” es el bello y mágico Cuatro Ciénegas donde los pobladores de ese terruño están bufando literalmente de puritito coraje.

El motivo dicen es que la guapa alcaldesa de ese pueblo está más preocupada en cómo quitarles dinero a la población creando impuestos que dedicarse a lo suyo: trabajar.

Después del grillerío que soltaron por el asunto del cobró del DAP el cual es superior en muchos casos al consumo de energía ahora se supo que vienen más impuestos.

Aunado a ello la población está ya pidiéndole a la “Güera” que se ubique en su responsabilidad como alcaldesa y se deje de turistear.

La población ve cómo los servicios primarios están cada vez más deteriorados y no se diga la social la cual es nula y todo por qué la guapa mujer se la pasa de pachanga en pachanga.

Aseguran que Yola y su círculo más cercanía de “coleros” perdón de amigos aprovecha cualquier cabalgata, baile, feria, evento o simple pretexto para salir de la población que debe gobernar y dicen que se los 5 días hábiles solo acude a su oficina uno o dos y cuando va se la pasa encerrada a piedra y lodo sin atender a nadie.

De igual forma los cieneguenses están hartándose del cuento de que cada que le preguntan a la alcaldesa por los evidentes atrasos Yola se limita a decir que es culpa de sus antecesores lo cual es cada vez más ridículo pues a un (casi) año al frente del Municipio simple y sencillamente le ha pasado de noche.....y de turista.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.