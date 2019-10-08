POR: MANUEL DURÁN FLORES

ENTREGA RIQUELME AULAS EN BENEFICIO DE MÁS DE 700 ALUMNOS EN SALTILLO

Entrega aulas.

Como parte de la política educativa del Gobierno de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó dos aulas en la Escuela Primaria “Horacio del Bosque Dávila”, en beneficio de más de 700 alumnos.

Junto al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, el Gobernador del Estado destacó que con la entrega de las y los maestros y el respaldo de los padres de familia, en Coahuila se fomenta la calidad en la educación.

Este día entregó las dos aulas totalmente equipadas, donde se invirtieron 814 mil pesos y que forman parte de las 5 que se construyeron en el plantel a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

También se trabajó en el mejoramiento del exterior de la institución educativa, enclavada en la Colonia Parajes de Santa Elena, al sur del municipio.

En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme recordó al extinto Horacio del Bosque Dávila, cuyo nombre lleva la institución y quien fue un servidor público ejemplar.

ANTE INSEGURIDAD URGE ADECUAR ORDENAMIENTOS LEGALES: RMV

Urge ordenamiento legal.

Ante el escenario complicado por el que transita México, principalmente en materia de inseguridad, pobreza y desigualdad social, en el Poder Legislativo nos esforzamos por adecuar los ordenamientos legales para fortalecer las instituciones y que nuestro sistema de gobierno tenga los instrumentos jurídicos para enfrentar ese desafío.

Así lo manifestó el diputado federal de Coahuila, Rubén Moreira, en su primer informe de labores de la LXIV Legislatura, entregado a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados.

El legislador expuso que durante este año, en lo particular, desarrolló un trabajo comprometido en las diferentes áreas del quehacer legislativo para atender las demandas y necesidades de las mujeres y los hombres de México, “al igual que de mi estado, Coahuila de Zaragoza”.

Subrayó que las diputadas y los diputados emprendieron esta legislatura con decisiones firmes, “poniendo nuestro empeño para hacer de México un país competitivo, seguro y en el que se cumplan las leyes. Un país donde niñas, niños, mujeres y hombres desarrollen plenamente sus capacidades”, dijo.

Moreira Valdez ratificó su compromiso con la firme intención de generar los mecanismos legales enfocados a promover mejores políticas públicas.

PODER JUDICIAL DE COAHUILA SE UNE PARA DAR UN SERVICIO INCLUSIVO: MARCELA GORGÓN

Porque en Coahuila todos trabajan día a día en una sociedad inclusiva, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y el Poder Judicial del Estado firmaron un convenio para desarrollar acciones y adaptar los inmuebles para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad, señaló Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Estatal.

Firmaron este convenio Francisco Saracho Navarro, titular de la SIDS, y Miriam Cárdenas Cantú, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, teniendo como testigo de honor a la Presidenta Honoraria del DIF.

“En Coahuila todos sumamos esfuerzos para dar servicios inclusivos, para que toda persona pueda acceder a servicios y productos, por eso es necesario hacer adaptaciones y modificaciones a algunos edificios”, expresó Marcela Gorgón.

“En ese sentido, hoy se suma a este gran esfuerzo de los coahuilenses el Poder Judicial del Estado con la firma de este convenio de colaboración”.

Por su parte, Saracho Navarro recordó que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís determinó, con profunda visión social, que la SIDS desarrollara las políticas públicas en materia de inclusión, equidad, no discriminación e igualdad para que en el Estado de Coahuila todos y todas tengan un lugar, trato y oportunidades que por dignidad humana merecen.

Firman convenio.

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