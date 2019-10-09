POR: MANUEL DURÁN FLORES

COAHUILA Y ONU-HÁBITAT FIRMAN CONVENIO PARA ESTRATEGIA DE VIVIENDAS

Con el compromiso de implementar nuevas políticas de desarrollo urbano sostenible y vivienda que contribuyen a elevar la calidad de vida de los coahuilenses, se efectuó la reunión bilateral y firma de Acuerdo de Contribución entre el Gobierno del Estado de Coahuila y ONU-Hábitat.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que este convenio será una gran herramienta para que Coahuila mantenga viviendas dignas y espacios de calidad para las familias, considerando el reto que tiene la entidad como un gran polo de desarrollo económico, al que cada día llegan más personas a vivir, resultado de la atracción de inversiones.

El Gobernador coahuilense y Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, firmaron el convenio colaborativo.

Esta alianza establece que ONU-Hábitat formalizará un marco de cooperación para asistir técnicamente al Gobierno de Coahuila para el diseño de la estrategia integral de vivienda adecuada y urbanización sostenible, alineada con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.

Vivienda más digna.

CARRERA A BENEFICIO DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO

A beneficio de hospital universitario.

La Facultad de Medicina Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Colegio de Pediatras de Coahuila y Carreras Laguna, invitan a la comunidad en general a participar en la Tercera Edición de la Carrera 5K Día del Médico, que se realiza a beneficio del Hospital Infantil Universitario.

La carrera se llevará a cabo el 20 de octubre de 2019 a las 8:00 de la mañana, la cuota de recuperación es de 200 pesos; los interesados deberán de realizar su inscripción en el Bosque Venustiano Carranza, o comunicarse al teléfono (871) 713 4882, en el Hospital Infantil Universitario que se ubica en la calle Gutenberg #350 Norte Esquina con Bravo y en la Facultad de Medicina de la UA de C en la Avenida Morelos #900 Oriente.

La carrera cuenta con las siguientes categorías: Juvenil que abarca hasta los19 años, Libre de 20 a 29 años, Submaster de 30 a 39 años, Máster de 40 a 49 años, Veteranos de 50 a 59 años, Veteranos Plus de 60 a 69 años y Golden de 70 años y más.

'CON BOMBO Y PLATILLO'

CNOP.

Con gran algarabia sectores, líderes y movimientos priístas recibieron la noticia de que Daniel Alton Garza será ungido como penacho mayor de la casi extinta CNOP.

Y es que la alegría de muchos es ver que por fin las altas esferas del

Priísmo se pusieron a ver y sobre todo elegir a una persona con capacidad y liderazgo para hacerse cargo esa organización priísta.

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP históricamente fue el brazo popular más fuerte del priísmo el cual poco a poco perdió poder en función de poner al frente de la misma a personajes sin historia partidista y dejar ahí a compadres, amigos y personajes que no tenían una pizca de compromiso social.

Daniel Sadot Alton Tercero Garza es un priísta de hueso colorado y de probada militancia .

Desde su adolencia llegó a la sede local del PRI donde al lado de Antonio Juaristi Alemán, Alfredo Oyervides Valdez, Gilberto Haro, Paris Campero Jr y muchos otros talentosos jóvenes iniciaron su carrera política poniendo calcas en cruceros, tocando puertas, haciendo talacha política calle por calle hasta escalar puestos públicos como regidurias y sindicaturas en un tiempo en donde los jóvenes no eran valorados ellos pues rompieron las reglas y sus carreras políticas seguían avanzando.

El evento de la toma de protesta de Daniel Alton se tiene contemplada para hoy a las 6 pm y se espera que sea el arranque de una transformación ideológica y de trabajo político.

*Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.