POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

LLEVA MARS A ABASOLO INFRAESTRUCTURA POR 16.3 MDP CON ‘VAMOS A MICHAS’

Apoyo a los municipios.

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, arrancó en el Municipio de Abasolo el programa “Vamos a Michas”, para mayor infraestructura por 16.3 millones de pesos.

En compañía de la alcaldesa Mirasol Treviño Puente, el Mandatario estatal comprometió el trabajo para llevar a cabo una transformación en los sectores urbano y ejidal.

Riquelme Solís dijo que trabajando con “Vamos a Michas” facilita un avance significativo en la obra social, donde se invierten en Coahuila más de 2 mil millones de pesos al cierre del año en este programa, lo que reactiva la economía regional porque se brinda la oportunidad al comercio local de ser proveedores.

Añadió que se tiene establecido un programa definido y diseñado que conlleva el trabajo común entre las alcaldías y el Gobierno del Estado para lograr un crecimiento y desarrollo ordenado.

Riquelme Solís hizo el compromiso de volver nuevamente para ver qué otros retos se enfrentarán para el ejercicio de obra en el 2020.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN, PRIMERA EN LA ENTIDAD EN SER CARDIOPROTEGIDA

Cardioprotección.

La Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) se convirtió en la primera en la entidad en ser Cardioprotegida. El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud (SS), develó hoy la placa alusiva a esta distinción.

El Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que por disposición del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se emprendió un proceso de reingeniería enfocado a mejorar políticas públicas, eficientar recursos y a fortalecer la infraestructura en este sector.

De forma que una estrategia fue impulsar la Ley de Estado Cardioprotegido, y es la única entidad en la que se está llevando a cabo del País.

Para poner en contexto del porqué de la entrega de esta placa, el galeno dijo que el paro cardiorrespiratorio repentino —muerte súbita— en alguien aparentemente sano, es la situación más dramática de todas las emergencias.

LA MUJER Y EL MERCADO LABORAL RETOS Y DESAFÍOS

Foro universitario.

Con el fin de crear un espacio para el análisis y la reflexión de los factores que inhiben la participación de las mujeres en situación de pobreza en el mercado laboral y el empoderamiento económico, desde un enfoque regional, se llevó a cabo el foro “La Mujer y el Mercado Laboral, Retos y Desafíos por la Equidad dentro de las Organizaciones”.

Cristóbal Noé Aguilar González, director de Investigación y Posgrado y representante personal del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, felicitó a la Facultad de Economía y al Centro de Investigaciones Socioeconómicas por la realización del evento con el fin de incidir de manera positiva en la sociedad.

En este sentido, puntualizó que llevar a cabo acciones cuyo fin sea el diálogo y la reflexión sobre la importancia para la transformación positiva y efectiva de una sociedad, resulta fundamental y clave para la formación integral de los universitarios.

* Los comentarios vertidos en ésta columna son responsabilidad exclusiva de quien la escribe.