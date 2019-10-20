POR: MANUEL DURÁN FLORES

SE REÚNE MARS CON PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió este día con el Grupo de Trabajo de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para analizar las reglas de operación y el plan de trabajo del grupo.

Este grupo de periodistas, académicos y defensores de los derechos humanos, en coordinación con el Gobierno del Estado y con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, tiene por objeto generar políticas públicas que se garanticen las condiciones de seguridad para el libre ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos a través de la investigación, la incidencia y el monitoreo de políticas públicas.

En esta reunión se le dio seguimiento a las diversas mesas de trabajo que se han tenido en conjunto con el Gobierno del Estado.

Asimismo, se presentó la agenda de CONAGO en el tema de los derechos de personas periodistas y defensores de los derechos humanos. Además, fue presentado por la Academia IDH el apartado de las personas periodistas y defensoras de los derechos humanos en el Programa Estatal de Derechos Humanos.

Convoca PRI Coahuila a candidatos

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Adrián Herrera, convocó a los dos fórmulas que compiten en la Elección por la dirigencia estatal del Tricolor, a una reunión de trabajo, o de estuvieron presentes los presidentes de los comités municipales del partido.

En el encuentro, Celebrado la mañana de este sábado, estuvo también la secretaria general del partido, Lilia Gutiérrez, los secretarios de Organización, Álvaro Moreira, así como Inocencio Aguirre, de Acción Electoral, además del primer priísta del municipio de Nadadores, Abraham Segundo González.

Las fórmulas conformadas por Rodrigo Fuentes Ávila y Martha Loera, además de la de Enrique sarmiento y Pilar Cabrera, escucharon el mensaje del presidente del Comité Directivo Estatal, Adrián Herrera, quien convocó a los presidentes de los comités municipales del partido a conducirse con imparcialidad en esta contienda interna.

“La única línea es que no hay línea”, expuso Herrera a los asistentes, “vayamos a este proceso con unidad, con trabajo conjunto, escuchemos las propuestas de las dos fórmulas, acompañémoslos en este recorrido, todos somos compañeros de partido y debemos salir fortalecidos de este proceso”.

ENCABEZA MARCELA GORGÓN PROGRAMA ‘EL CAMBALACHE’, EN MATAMOROS

Para generar el doble beneficio social de recolectar material reciclable que se acumula en los hogares y permitirle a las familias intercambiarlo por productos útiles, el DIF Coahuila implementó su programa “El Cambalache” en la Colonia José Ayup Tedy, de Matamoros.

Fue la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, acompañada de Irma Angélica Hernández de Piña, presidenta del DIF Matamoros, quien encabezó los trabajos de “El Cambalache”, que busca incentivar la reutilización de materiales acumulados en las casas, a cambio de artículos deportivos, de higiene y productos de la canasta básica.

Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, explicó que atendiendo al interés del gobernador Miguel Riquelme y de su esposa, la señora Marcela, de fomentar una cultura de reciclaje y generar acciones a favor del medio ambiente y la salud, a la fecha se han realizado 20 eventos de “El Cambalache”, recolectando más de 81 toneladas de material reciclable y beneficiando a más de 4 mil 517 familias en la entidad.