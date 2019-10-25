POR: MANUEL DURÁN FLORES

COAHUILA, EJEMPLO NACIONAL EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: MARS

Innovación y emprendimiento.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el Secretario de Educación Pública Federal (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, encabezaron la inauguración del 4to. Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento (CONIES) Coahuila 2019, del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

La Secretaría de Educación, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) se unen para celebrar este encuentro.

En su discurso, el Mandatario estatal agradeció al Secretario de Educación Pública Federal por su apoyo, pues le reconoció como un amigo y fiel aliado del Estado.

Dijo sentirse orgulloso de estar presente, “pues celebramos con mucho agrado la realización de este evento y de recibir a más de 3 mil 500 estudiantes de 182 instituciones”.

El sector educativo es de sus grandes aliados, detalló, igualmente destacó la fortaleza que existe con los demás poderes —Legislativo y Judicial— para que más inversiones lleguen a esta tierra.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

A cada rincón.

Considerando las grandes distancias que abarca nuestro estado, así como el tiempo y costo que implica el traslado desde varias comunidades a las ciudades principales, la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), que dirige Miguel Ángel Leal Reyes, ha implementado en coordinación con los diferentes ayuntamientos la instalación semanal de módulos de escrituración en las diferentes presidencias municipales, en los cuales, funcionarios estatales, del propio ayuntamiento y notarios, brindan atención directa a la población interesada en realizar este trámite de certificación legal. La instrucción del gobernador Miguel Riquelme es que en todas las regiones se instalen de manera semanal estos módulos de escrituración, así que no hay pretexto para no escriturar.

ELIJEN CONSEJO UNIVERSITARIO

Actividades UAC.

Con el compromiso de trabajar en beneficio de la comunidad universitaria, en Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario, fueron ratificados Octavio Pimentel Martínez, como Director de Asuntos Académicos y Luis Gutiérrez Flores como Director de Planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Luego de tomar protesta a Octavio Pimentel Martínez y Luis Gutiérrez Flores como Directores de Asuntos Académicos y Planeación, respectivamente, el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, presentó ante el Consejo Universitario la propuesta de autorizar al tesorero general para que realice e instrumente el Programa de Operación Anual de conformidad con el anexo de modificación del Convenio Tripartita con la autorización de la Honorable Comisión General Permanente de Hacienda, en casos emergentes se realizará la distribución financiera pertinente con posterior conocimiento de la mencionada Comisión.

El Convenio Tripartita es aquel que firma la UA de C, junto con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para la ministración de recursos del año fiscal en cuestión. “Reiteradamente tanto en la UA de C como en el resto de las Universidades Públicas, existe la observación de la Auditoria de la Federación y las estatales respectivas de que la distribución final del recurso no coincide con lo señalado en el instrumento jurídico”.

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