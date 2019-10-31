POR: MANUEL E. DURÁN FLORES

COAHUILA LIDERANDO

Trabajo en conjunto.

Buen liderazgo demostró Coahuila como sede en la primera reunión en la que sumaron esfuerzos los Secretarios de Gobierno de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, con el objetivo de dar seguimiento al Convenio Marco de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Pública, firmado en fechas recientes por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme con sus homólogos de las entidades convocadas; y a quienes en esta ocasión se sumó el Secretario de Gobierno de Zacatecas.

La reunión permitió establecer un plan de trabajo, así como las diversas comisiones que establecen las bases de colaboración entre las cuatro entidades.

El Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, destacó que gracias a esta suma de voluntades se trabajará de manera coordinada en temas de migración, vehículos ingresados de manera ilegal al país, trasiego de drogas y armas, horarios de venta de alcohol, así como la sustracción ilegal de hidrocarburos. La apuesta es que a mejor comunicación entre los estados, más efectivo debe ser el resultado.

CERTEZA JURÍDICA A MÁS FAMILIAS DE COAHUILA: MARS

Certidumbre.

Para garantizar la certeza y certidumbre jurídica de sus propiedades, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de escrituras a 168 familias de colonias y comunidades ejidales del Municipio de Arteaga.

El Mandatario estatal destacó el gran trabajo que se realiza en conjunto para poder responder a una de las necesidades que tienen cientos de familias en Coahuila, y como parte de esa labor se ha logrado entregar una cifra superior a las 4 mil 300 escrituras.

“Hoy estamos en un evento de seguridad patrimonial, ustedes ya tienen la certeza, la certidumbre de que ese pedacito de México, ese pedacito de tierra es de ustedes, y que además van a poder definir de manera responsable qué hacer con ella”, declaró.

Destacó que en la actualidad Coahuila mantiene un crecimiento económico, además de ser una de las entidades más seguras a nivel nacional y estar en los primeros lugares en la mayoría de los indicadores, así como tener un trabajo en

conjunto y unidad para beneficiar a los coahuilenses.

El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado (SEVOT), Jericó Abramo Masso, destacó el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en apoyar a las familias coahuilenses para tramitar sus escrituras, y a las familias por tener una gran paciencia y lograr la certeza jurídica de sus propiedades.

“Hoy van a recibir el documento que garantiza que nada ni nadie se los podrá quitar, que si ustedes lo quieren vender, lo pueden hacer legalmente, igual si lo quieren traspasar”, declaró.

PROMUEVE UAC TRADICIONES CULTURALES

Tradiciones.

En el marco de la celebración del Día de Muertos, a través del Centro Polivalente “Francisco Villa”, la Universidad Autónoma de Coahuila busca promover entre la comunidad las tradiciones mexicanas.

Héctor Ulises González Rodríguez, director del Centro Polivalente “Francisco Villa”, de la Coordinación de Extensión Universitaria, destacó que como parte de las acciones que se llevan a cabo dentro del programa de eventos artísticos-culturales, año con año se hace la presentación del altar de muertos.

A través de estas actividades se busca transmitir las tradiciones mexicanas a los miembros de la comunidad, así como a los estudiantes de los planteles educativos aledaños a la zona de cobertura del centro ubicado al poniente de Saltillo, en esta ocasión se contó con la participación del Jardín de Niños “Amalia Leza González”.

Con el apoyo y colaboración de alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, prestadores de servicio social y voluntarios, se montó el tradicional altar de muertos dentro de las instalaciones del Centro Polivalente.

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