ABSTINENCIA

Un lapso de 72 horas a partir del primer minuto de hoy jueves tienen los aspirantes a la Gubernatura y a las Diputaciones locales para estarse sentados, y sin hablar públicamente de política por restricciones electorales.

Será hasta el próximo Domingo cuando ellos tengan la oportunidad de salir a votar asi como casi dos millones de Coahuilenses para elegir a nuestro Gobernador y a nuestros próximos Diputados locales.

La recarga final de este periodo de elecciones entra ya en vigencia y solo son tres días a partir de hoy para que salgamos a emitir nuestro sufragio, así que por favor hágalo de una forma responsable.

No, no tenemos línea o recomendación, menos imposición pero eso sí tenemos la obligación de pedirles encarecidamente que no se quede sin ese derecho constitucional.

Si usted es de las personas que se queja por todo, pero el día de las elecciones no vota, entonces no se queje pues es una obligación de todos emitir nuestro sufragio y poder así tener la entereza de poder exigir a nuestros gobernantes cumplan con sus quehaceres.

De quién es el bueno o quién es el malo o el peor en esta contienda, eso lo decide usted y solamente usted, no permita bajo ninguna circunstancia que alguien decida por usted, hágalo por usted, por su familia, por Coahuila.

FIRMA UAC CONVENIO DE COLABORACIÓN

Para fomentar entre la comunidad universitaria la participación ciudadana, la cultura democrática y su proyección hacia el estado, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.

Signaron el documento el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez y el consejero presidente del IEC, Rodrigo Germán Paredes Lozano, acompañados por el consejero electoral, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, el secretario ejecutivo, Jorge Alfonso de la Peña Conteras, el coordinador de Desarrollo Institucional, Elías Villalobos Alvarado y el secretario general de la máxima casa de estudios, Miguel Ángel Rodríguez Calderón.

El convenio contempla el compromiso de actividades de promoción y difusión, así como cualquier otra que se considere conveniente para el cumplimiento de su objetivo, se da la posibilidad de celebrar convenios específicos además de la disposición del IEC de avalar y promover el uso de la urna electrónica en los procesos internos de la UAdeC.

El Rector Salvador Hernández Vélez, refrendó el compromiso que la Universidad siempre ha tenido con el Instituto, para que de manera conjunta y a través de las Escuelas, Facultades e Institutos se colabore en el diseño, elaboración, desarrollo, implementación y seguimiento de los proyectos académicos que de manera conjunta se lleven a cabo.

CALLO BOCAS

Quien de plano dejo a muchos con los ojos cuadrados y la boca abierta fue el candidato de la UDC Lenin Pérez Rivera quien ayer cerro campaña política en Monclova y pese que no es para nada su bastión, créanmelo junto más gente que el PT y que MORENA.

El acuñense hijo de Don Evaristo dejo en claro que le gusta, le sabe y le tienen lealtad a la política limpia y sin tanto aspaviento.

La plaza del Magisterio Lucio si no a reventar lo sufriente para poder decir que poco a poco la UDC sigue más viva que nunca y acrecentando su militancia en el interior de la entidad.

La gente que en su mayoría era de Monclova y Frontera la verdad sea dicha nunca dejaron de caer bandera y sólidos bailes y acompañándolo en la entrega de volantes dejaron en claro que fueron a apoyar y nunca obligados pues las actitudes de los llevados a fuerza se evidencia, cosa que no sucedió con los naranjas.

Sabemos de antemano que difícilmente Lenin Pérez Rivera obtendrá una copiosa votación que lo lleve a la Gubernatura, hay que ser realista pero está fue la entronización de su proyecto en la vida política estatal y creanlo es el parteaguas del Lenin de Acuña con lo que será el Lenin dentro de unos años....tiempo al tiempo.