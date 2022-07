AHORA MORENO

Quien se estrenó hace unos años como político Independiente con más pena que Gloria, fue el empresario Alfonso Almeraz, tiempo después coqueteó con Acción Nacional y fue íntimo de sus dirigentes de ese entonces.

El año pasado fue entusiasta coordinador de la campaña de la priísta Guadalupe Murguía candidata a la alcaldía de Monclova, y perdió, pero todos fueron testigos de como rebasó a priistas de años y estaba siempre sentado en las "mesas de adentro" codeandose con la crema y nata del priismo.

Hoy por fin y después de algunos años de su gusto por la política el joven empresario encontro por fin un partido político en el cual milita ya como afiliado formal y legal: MORENA.

Será este domingo cuando Alfonso Almeraz se someta al escrutinio político de su nuevo partido y sus militantes y convertirse en uno de los 10 Delegados Nacionales que se elegirán de entre más de 100 aspirantes.

Hay quiénes dicen que la capacidad de organización de Alfonso le dará para lograr un lugar dentro del proyecto de la 4a Transformación y poder así tener poder de decisión en los próximo procesos electorales y apoyar con más firmeza legal a su amigo Luis Fernando Salazar.

Esperemos pues los resultados del próximo domingo, lo que si podemos adelantar es que dentro de esa organización política destacará pues sabe trabajar, y liderar a un grupo de jóvenes que le siguen y le son leales, por amistad o compromiso pero de que le apoyan, le apoyan.

Sin embargo uno de los principales problemas a los cuales se tendrá que topar es la cerrazón de los viejos políticos de izquierda que son más celosos que una novia de 16 años y siempre pero siempre están en contra del cambio y de las nuevas caras, siempre ha sido y siempre será así en esos grupusculos.

LA VOLADORA

A quien es solo cuestión de días para que le llegue la voladora es al flamante hoy ex panista Ramiro Liñán Rojas Fronterense el que dentro del albiazul probó las mieles del erario público, es decir ganar dinero sin trabajar.

Y es que según me cuentan que el ex amigazo íntimo de Guillermo Anaya Llamas líder moral del panismo Coahuilense hoy se luce y posa en fotografías abrazado del aspirante a la Gubernatura de Coahuila por Morena, Ricardo Mejia Berdeja.

Hace no pocos días el ex panista especialista en Pluris fue fotográfiado al lado de Mejía Berdeja y otros chapulines, perdón otros ex panistas y creamelo la gente no perdona las traiciones y se le fue la yugular.

Barbajan, corriente, traidor, chupanominas entre otras linduras fue lo que le dijeron y creamelo se me hace que se han quedado cortos con todos esos adjetivos..

Pues bien gente que dice le sabe al tema asegura que Ramiro Liñán Rojas tiene sus días contados dentro de Acción Nacional, partido que le dió mucho a cambio de nada y que será enviado al lugar de donde difícilmente podrá regresar, la expulsión.

APRUEBA CABILDO CUENTAS PÚBLICAS

La política de austeridad, ahorro y eficiencia de los recursos públicos ha provocado un ahorro significativo que reporta un activo de poco más de 200 millones de pesos en tan solo el segundo trimestre de administración pública Municipal.

Lo anterior provocó que por unanimidad los regidores del ayuntamiento de Monclova que dirige Mario Dávila Delgado aprobaran por unanimidad dichas cuentas.

POSESIÓN LEGAL

Quien seguramente tendrá casa llena el próximo 9 de agosto es la diputada Federal y también líder del PRI local Cristina Amezcua.

Y es que ser ese día cuando la güerita reciba a su dirigente Estatal Rigo Fuentes le dará posesión Legal como la mandamás del tricolor local.

Se dice que como invitado especial Cristina Amezcua y subsecretario general Boby Plata contarán con la presencia como invitado especial de Manolo Jiménez Salinas Secretario de Desarrollo Social de Coahuila.