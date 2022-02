ALGO HUELE MAL

Algo no anda caminando bien en las huestes priistas de Monclova en donde algunos cabezas de grupos que existen salen bien abrazados con el Gobernador Riquelme cada que viene e igualmente de Manolo Jiménez quien se apersona en esta ciudad al menos una vez cada quince dias.

Lo raro del asunto es que mientras esas "figuras" que fueron alcaldes o diputados y que presumen tener grupos de seguidores según ellos conste, hacen compromisos con la cupula priista estatal, sus huestes andan jugando las contras.

Esta el caso de conocido sub secretario y ex alcalde de Monclova quien grita y presume además de su sangre tricolor su "lealtad" hacia el Gobernador y hacia Manolo sus mandos mas cercanos se la pasan promocionado a Morena.

Ese Funcionario quien además fue alcalde, quien fuera su tesorero y más cercano colaborador se la pasa en sus redes sociales apoyando el supuesto proyecto de Ricardo Mejía Berdeja Coahuilense con cargo a nivel Federal quien dicen buscará la Gubernatura.

Hay quien dice que hay "lideres" priistas sobre todo ex alcaldes que tienen valores entendidos con sus seguidores mientras el sigue "quedando bien en el PRI" sus gentes buscan acomodo en Morena, asi hasta perdiendo GANAN.

HACIENDO TALACHA.

A quién se le ve de lado a lado de la entidad es a a joven, guapa y recién estrenada líder del PAN Coahuila Elida Maldonado.

La joven Monclovense busca asi seguir promoviendo los liderazgos dentro de Acción Nacional los cuales estaban casi olvidados.

Asi mismo Aprovech el dia para entrevistarse con liderazgos morales de ese instituto politico, como ayer que tuvo tiempo de sentarse a grillar con el ex alcalde Saltillense Rosendo Villarreal quien aunque no ha sido de lo mejorcito del albiazul fue en su tiempo un lider respetado y querido.

VIENTOS DE GUERRA

En donde hay rebelión es en el Ayuntamiento de Monclova en donde aseguran que un grupo autodenominado "los apestados" y que lo conforman personal que laboro durante la administración del ex alcalde Alfredo Paredes y que dicen no están a gusto.

Los empleados que tienen en la espalda el sello de Paredes , no todos conste, aseguran que no los toman en cuenta y en algunos casos hasta el sueldo les han rebajado.

Lo peor del caso y que de plano no les ayuda es que aseguran que las ordenes solo serán acatadas siempre cuando vengan de su antiguo patrón, o sea de Alfredo Paredes por que de Mario Davila actual Primera autoridad no respetaran nada.

Me aseguran que el viernes pasado ese grupo al cual algunos funcionarios municipales no acudieron, acordaron no hacer caso hasta que no les suban sus sueldos y que sean ellos los que tengan control de sus oficinas y no meta mano ninguna persona cercana al galeno Mario Davila.... No les digo, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde.