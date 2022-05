ALGO LE VEN BIEN

A quien le están aventando con todo lo que se encuentran y algo más es a la Chaparrita y joven regidora Valentina Aranda quien tiene su silla en la mesa de regidores del ayuntamiento Monclovense.

Dicen que la muchachita algo bueno ha de estar haciendo, aunado a su simpática juventud que ya despertó ciertas envidias en algunos sectores, sobre todo el femenil de su mismo partido.

Y es que según los que saben aunado a su gran calidez, gracia y buen trato aunado a su capacidad y preparación la chaparrita se ha ganado no solo el cariño de mucha gente si no también la molestia y envidia de algunas de sus "compañeras" que desde la clandestinidad pagan para que le peguen.

Sin embargo desde antes de tomar posesión la chamaca fue aleccionada por su padre un viejo, amargoso y experimentado mentor a quien diariamente su hija se acostumbrara a embarrarse de cebo y manteca para que esa mala vibra simplemente se le escurriera.

Así que aquellos que organizan ese "fuego amigo" pueden seguir hablando lo que gusten pues al final el carisma, capacidad y dónde de gente de esta chaparrita les hará seguir moliendo chile con "salva sea la parte".

DE UN MOMENTO A OTRO

Desde antier corrió como reguero de pólvora el chisme de que sería la tarde del viernes 27 o sea ayer cuando el Comité Directivo Estatal del PRI emitiría la convocatoria para la renovación del CDE y de los comités municpales, sin embargo al cierre de esta edición no había nada de nada en ese sentido.

En el CDE Estatal no había cambio alguno y la Laguna como siempre así como el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial así también en la dirigencia del PRI seguirán llevando mano, es decir todas las canicas en la persona de Lalo Olmos.

En Monclova me niego a creerlo pero aseguran que será la diputada Federal Cristina Amezcua quien dirigirá el partido aunque insisto me niego a creerlo

En Frontera el director del Conalep Mario Martínez será quien dirija los destinos del tricolor en aquella rielera Ciudad.

Y aunque sea no hay confirmación de ninguno de ellos pues no hay convocatoria aún, en Monclova es en dónde me niego a creer dicho rumor.

El titular de la Secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, en gira de trabajo por la Región Centro del estado se reunió con directores, rectores y personal docente de las diferentes instituciones de educación superior.

Con el director general Raúl Farías Martínez y personal docente del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, analizó los indicadores académicos y el impacto de la pandemia en cada uno de ellos, y revisaron también las normas de calidad que sustentan el servicio que se brinda y los apoyos con becas para los estudiantes.

Visitó la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), en donde llevó a cabo una reunión de trabajo con Alfredo Oyervides Valdés y sus colaboradores, para analizar avances en indicadores, en certificaciones de calidad, en proyectos a corto plazo y en programa de becas.

En la Ciudad de Frontera encabezó una junta de trabajo en la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera, con la rectora Esra Cavazos del Bosque y su personal.

"Estamos enfocados en el objetivo de impulsar carreras que atiendan la vocación de las regiones y que aseguren un futuro profesional de éxito para nuestros jóvenes y para el desarrollo de Coahuila", enfatizó el funcionario estatal.

En San Buenaventura se reunió con el equipo académico del Instituto Politécnico Nacional, con quienes revisó la oferta educativa y la matrícula 2022.

De acuerdo a la instrucción del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se procuran las mejores oportunidades para la formación de los jóvenes en todas las regiones de nuestra entidad.