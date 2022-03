BRONCA A LA VISTA

Quien dentro de muy pronto no sentirá los duro, si no lo tupidito que le van a dar es el ex alcalde de.la rielera Ciudad de Frontera Florencio Siller quién dicen dejo debajo de la alfombra así para que no la vieran, una serie de problemas y deudas económicas.

Desde la tesorería que comanda el Chato Acosta se dice que además de falsear información respecto al pago de impuestos que hoy les están requiriendo hay rubros como pagos al ISSSTE que no se hicieron y que hoy la dependencia se quiere cobrar, pero a lo chino.

Aunado a eso suele la demanda laboral por falta de pagos y terminación que interpusieron en contra de Lechón sus ex compañeros de trabajo y de su mismo partido los cuales argumentan que había convenios que incumplió y que los llevo a demandas laborales que están ya en curso.

FERIAS EN PUERTA

Luego de dos años que fueron privados de.la diversión popular en la ejecución de las tradicionales Ferias del Pueblo las cuales al menos en Castaños y San Buenaventura ya fueron autorizadas para su puesta en marcha.

El doctor de Hoyos alcalde de Castaños City no batallo y para evitar especulaciones a la hora de la repartición de las ganancias mejor las va concesionar al valiente empresario que guste echarse ese trompo a la uña.

Mientras tanto en la tierra de las damas bellas y los hombres desobligados o sea San Buenaventura el alcalde de aquella población ya levanto la mano para organizarlas con un patronato para que las ganancias quedé entre amigos, perdón, en la población.

El colorado Hugo Lozano sabe que las ferias de San Buenaventura son por mucho las mejores de la Entidad por su tradición y su típica cultura, amén de sus Miles de visitantes que diariamente llegan sobre todo de la Unión Americana.

COAHUILA A LA VANGUARDIA EN SALUD ESTRENA HOSPITAL MOVIL AVANZADO

En apego con el compromiso del Gobierno de Coahuila en garantizar espacios de salud pública a la población, la Secretaría de Salud informó que, a través de Sistema de Emergencias Médicas, desplegó su primer puesto médico avanzado móvil para apoyar la atención de soporte en el proceso de vacunación transfronteriza de menores en Acuña y Piedras Negras.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, definió que este innovador espacio se puede trasladar a cualquier parte del territorio coahuilense para apoyar acciones específicas que van desde la vacunación, hasta la atención de pacientes ante urgencias o catástrofes.

Definió que esta estrategia forma parte de los protocolos que hicieron el que el SAMU en Coahuila recibiera recientemente la certificación francesa por parte de la Embajada en México.

"Por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se ubicó este puesto médico móvil avanzado en los municipios de Acuña y Piedras Negras para dar soporte a los menores que pudieran sentir algún malestar previo o posterior a aplicarse la dosis contra el Covid–19", dijo.

Por su parte Erik Varela Cortés, Subsecretario de Urgencias Médicas del Estado, mencionó que a la fecha se ha atendido a poco más de 30 niños con atenciones menores, como mareos o apoyo para aquellos con enfermedades crónicas como diabetes, entre otras.