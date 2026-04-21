No hagan enojar a Trump para que firme el TLC

Aunque hay interés porque la renovación del Tratado de Libre Comercio no se detenga, es importante que "no hagan enojar" al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y acepte firmar el documento que sería la reactivación de empresas exportadoras y mover la economía nacional.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera de la CTM dijo que el ambiente negociador es favorable incluso en la mesa de diálogo de la representación mexicana van a participar representantes de la industria automotriz que ha sido el sector más afectado.

"Se ha visto voluntad porque la delegación mexicana salga adelante en la negociación pero en realidad se requiere no acercarle "lumbrita" al Presidente Trump que será quien ha final autorice el Tratado Comercial, no hay manera de hacerlo enojar porque entonces las cosas se pueden complicar" advirtió.

Dijo que la delegación mexicana encabezada por el Secretario de Economía Marcelo Ebrard, está formada por expertos que conocen el significado de la negociación las ventajas que representa para el país por ello lo correcto es llevar una negociación tranquila ya se han superado varios obstáculos.

Por otro lado, la declaración del robo o saqueo en Altos Hornos de México, alimentó el ambiente entre los ex trabajadores, la verdad que las redes sociales se inundaron de comentarios, claro muchos ellos sin fundamento, son personas que opinan sin conocimiento de causa.

Otros intentan provocar movimientos sociales e incitan a entrar a la empresa a saquear, otros dicen que lo correcto es reanudar movimientos de presión y sugieren cerrar calles, esa medida en vez de contar con el respaldo ciudadano, traería reacciones de protesta puesto que la sociedad no tiene culpa.

No hay duda que mientras más se alargue el remate más versiones van a salir, pero también es cierto aquí en este espacio siempre hemos dicho que la cosa no es fácil, que no es cuestión de que ya todo está listo y se remate la empresa nada más falso que esa versión, es un camino que aún falta recorrer.

Y eso hay que decirse aunque hay quienes se molestan por esa verdad, pero tampoco es posible mantener un ambiente cargado de mentiras y engaños, el proceso de remate va para largo, incluso hay quienes dicen que sería hasta fines de año eso es para los conservadores, la realidad es otra.

En tema más social, poco más de 500 millones de pesos dejarán de circular en la región y Coahuila toda vez que el Gobierno Federal, asignó un número de 800 viviendas el Bienestar a constructores de Veracruz, que son los primeros en construir las viviendas, dijo Andrés Oyervides Ramírez.

El empresario inmobiliario señaló que el primer paquete de esas viviendas se construye en las faldas de un cerro, serán viviendas de 60 metros a un precio de 628 mil pesos porque se ajustó el costo por la inflación, antes eran de 600 mil pesos, pero el problema es el tipo de construcción.

"Son periqueras o palomares para una región como la nuestra es incomodo, lo correcto es busca otro tipo de diseño que en realidad beneficie a las familias no represente incomodidad que con el paso de los años se van a convertir tanto por el sector donde se construyen como el diseño" indicó.

Aclaró que no hay información de las causas por las cuales se asignaron ese paquete de viviendas a empresarios foráneos, esa medida no se justifica, lo correcto era preguntar si los constructores locales tenían manera y todos los recursos porque es dinero que en cierta forma se fugará de la entidad, insistió.

Nos leemos mañana..