CAYÓ DE LA GRACIA

A quien al parecer no le creyeron para nada las disculpas que dio cuando lo agarraron con "las manos en Morena" fue al ex alcalde priista Jesús Ríos Alvarado, quien ayer fue el único NO invitado a una reunión que sostuvo Manolo Jiménez con líderes de opinión priista y el único ausente fue el hermano Chuy.

Cómo todos recordarán Chuy Ríos y varios de sus hijo se apersonaron en una reunión que sostuvo el aún secretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Berdeja quien es casi casi el aspirante de Morena a la Gubernatura de Coahuila.

Luego de la descobijada que le dieron Jesús Ríos y su esposa Bella Alemán se esmeraron en lanzar explicaciones y disculpas asegurando que ellos siguen siendo priistas y que solo rentaron el salón el cual es de su propiedad entre otros pretextos más.

Pues bien ayer Manolo Jiménez quien para mayores señas es el aspirante del PRI a la Gubernatura se reunió con cabezas del priiismo Fronterense entre los que estaban Antonio Juaristi, Moisés Asís, Mario Martínez, César Chávez entre otros más, sin embargo el gran ausente fue Jesús Ríos.

Ayer mismo hablé con 4 de los ahí presentes y les cuestioné la ausencia de ese ex alcalde, y de los 4 , 3 de ellos dijeron que seguramente no asistió por andar en alguna marcha apoyando a Morena en CDMX...ahhh razaaaaaa.

LO PONEN A JALAR

A quien sacaron de la comodidad de su oficina con clima y escritorio de los muy grandes fue el minino de la 10 de Mayo Alejandro de Luna González quien dejó de cobrar como subsecretario de Estado y ahora sí lo van a poner a trabajar en la calle en una oficina cercana a Manolo Jiménez pero en su natal Frontera.

Algo deben de estar haciendo mal en la oficina que tiene en esta región Manolo pues así de Tajo y sin decir "agua va" les mandan a un colmilludo Gato que para ser sincero le sabe a la grilla de a deberás no de esa barata.

Fue mismo Manolo Jiménez quien ayer le entregó el nombramiento al Gato de Luna quien luego de muchos años de vacaciones, perdón, de estar en Saltillo ahora sí lo regresan a su casa en dónde ya ni lo conocían jajaja, ahora sí a trabajar

PROMUEVE COAHUILA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

La Secretaría de Salud informó que, en conjunto con el Gobierno de Coahuila, han logrado desarrollar distintas estrategias en búsqueda de la integridad y bienestar de las y los coahuilenses en materia de reproducción y planificación familiar.

Para ello, la dependencia dio a conocer que a través del personal médico y de salud, a lo largo de la presente Administración, implementaron y reforzaron el programa de anticoncepción y planificación, que se encarga de distribución y aplicación de insumos de anticonceptivos a mujeres y hombres de los diez hasta los 59 años de edad.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud de Coahuila, manifestó que se desarrollan campañas de vasectomías y salpingoclasias, al igual que aplicación de métodos anticonceptivos, los cuales son difundidos a través de las distintas redes sociales, principalmente por Facebook, puesto que es esta plataforma la de mayor uso entre la población a la que las autoridades sanitarias buscan llegar.

Como parte de la misma, se desprende también el programa de salud reproductiva para las y los adolescentes. Con ello se brinda atención a hombres y mujeres a partir de los 10 a los 19 años de edad, en la que además de aplicación de métodos, ofrecen una orientación sobre las distintas enfermedades e infecciones de transmisión sexual.