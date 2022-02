COAHUILA TRABAJA EN FAVOR DE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

Para lograr que Coahuila consolide una sociedad inclusiva y libre de discriminación, el Gobierno del Estado signó convenio de colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas Campus-Saltillo, cuyos directivos, docentes y alumnos promoverán la igualdad y el respeto a todos los derechos de la ciudadanía.

En representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado (DIPIPD) firmó el acuerdo con el Director del plantel, Emmanuel Berumen Aguirre.

El convenio involucra a alrededor de mil 800 estudiantes de los diferentes niveles educativos y de las 13 carreras profesionales que ofrece la universidad, así como a sus 180 docentes.

La dependencia indicó que la Administración Estatal ya suma convenios de este tipo con cinco Universidades más del Estado, como la UA de C, la UTRC, la UTC, la Universidad Carolina y la Politécnica de la Región Centro.

Destacó que su principal objetivo es el impulso, la promoción y la práctica de la igualdad y la no discriminación, para avanzar en la consolidación de una sociedad inclusiva donde se respeten todos los derechos de las y los ciudadanos.

"En base al aprovechamiento de las experiencias, avances y recursos de ambas instancias para generar y desarrollar acciones encaminadas a promover el principio de igualdad de trato y oportunidades, así como la garantía de no discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica o de salud.

"También por estado de gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, filiación o identidad política, apariencia física, identidad o expresión de género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana", agregó.

CONTINUIDAD A LA EFICIENCIA

Fue el dia de ayer cuando el Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas (SIMAS) apoyo por mayoría la permanencia de Eduardo Campos Villarreal como gerente general de esa dependencia.

Tras varios trastabillazos, metidas de pie, grillas internas Y pueriles en contra del joven gerente al final la balanza se inclino por darle continuidad a la eficiencia y buena atención que ha distinguió el trabajo de Campos Villarreal y su equipo.

Fuentes bien enteradas aseguran que fue el alcalde Mario Dávila de Monclova quien será los primetos seis meses de 2022 el Presidente del Consejo de Simas quien tras una auscultación dio Cuenta de que durante los últimos años el servicio de agua potable en Monclova y Frontera no solo ha sido eficiente si no que además no se han presentados problemas con los ciudadanos como en antaño cuando continuamente habia protestas por el ineficiente servicio.

Aunado a ello se comparó el Funcionamiento del sistema de Municipios como Torreón y Saltillo los cuales operando con numeros a la baja, mientras Monclova mantiene el ritmo de autosuficiencia.

ENTREGAN BATAS AISLANTES, A PERSONAL MÉDICO DEL IMSS.

Personal médico y de enfermería de la clínica siete, del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), recibieron por parte de la presidencia Municipal y de la empresa ARAMARK, batas y trajes especiales, para que atender a los paciente Covid, con el menor riesgo.

La entrega se hizo por parte del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, en atención a este problema de salud, que azota al mundo entero, dijo que se trata de equipo de aislamiento, que consiste en batas especiales esterilizadas, diseñadas para atender los problemas de salud provocadas por el Covid y sus variantes.

Indicó que las batas, serán utilizadas en las conocidas como áreas blancas, en los quirófanos, en las áreas terapia intensiva, y en las áreas Covid aisladas, "Esta dotación de equipos médicos, se hace con el propósito de proteger al personal de salud, y evitar cualquier posibilidad de que puedan ser contaminados por el virus", del que dijo es muy contagioso, y agregó, que el la donación de estas batas fue por parte de la empresa ARAMARK.

Sobre las condiciones que guarda el tema de la pandemia en esta región, el alcalde informó que afortunadamente el número de casos positivos está bajando, sin embargo aún hay pacientes con ventilación artificial y se siguen presentando defunciones.