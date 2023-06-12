CONSTANCIA DE MAYORÍA

Quien acudió ayer a la sede del Instituto Estatal Electoral de Coahuila fue el Gobernador electo de Coahuila para el periodo 2023-2029 Manolo Jiménez Salinas quien resultó ganador en la contienda del pasado 4 de junio.

Manolo Jiménez Salinas acudió en compañía de su esposa e hijos, de sus padres y de un grupo selecto de invitados quienes fueron quienes tuvieron acceso con él a la entrega de la constancia mientras que fuera del recinto estaban decenas de personas que acudieron a felicitarlo por tal motivo.

Al finalizar el evento el próximo Gobernador se dirigió a los Coahuilenses a través de los medios de comunicación a quienes agradeció la confianza que le otorgaron a través del voto en la pasada elección.

Al recibir la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de Coahuila que lo acredita como Gobernador Electo para el periodo 2023-2029, Manolo Jiménez Salinas agradeció a todas las y los coahuilenses que le dieron un voto de confianza, refrendando su compromiso de trabajar en conjunto con la ciudadanía como una nueva forma de hacer política.

“La elección fue un conjunto de esfuerzos, fue gracias a la confianza de las y los coahuilenses, pasamos de ser una alianza entre fuerzas políticas a un gran frente ciudadano integrado por muchas y muchos coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestra tierra; vamos a trabajar por ellos, incansablemente ´por el bien de Coahuila y de nuestras familias”, señaló.

Acompañado por su esposa Paola Rodríguez, sus hijos Manolo, Santiago, Catalina y Cordelia, así como sus padres Liliana Salinas y Manuel Jiménez, detalló que al ir más allá de una alianza partidista se logró construir un gran frente ciudadano, como una nueva forma de trabajar entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, ciudadanos y gobierno para entre todos continuar construyendo la grandeza de Coahuila.

DESATADOS

Fuera de tiempos y sin respetar las formas no escritas, ya en las diferentes municipios de Coahuila abundan ya los calenturientos quienes son esperar la recepción de constancia de mayoría del actual Gobernador electo de la entidad Manolo Jiménez Salinas andan ya brincando las trancas.

Así sin pudor alguno, e insisto sin respetar los tiempos y desde la comodidad que les da a algunos un carro público andan ya en franca campaña, la mayoría en busca de alcaldías principalmente.

Se dice que a lo largo y ancho de la entidad andan ya muchos con calentura anticipada en busca de nuevo hueso que roer, lo peor es que son gente que ya son muy, pero muy vistos y que la gente no tiene precisamente buenos recuerdos de ellos.

Lo interesante aquí es saber medir el agua a los camotes desde una trinchera totalmente fuera del presupuesto, es decir aquel quiera ser candidato que lo haga fuera de la función pública y con sus propios recursos económicos.

Y es que bien dice el dicho con dinero cualquier pen... Es ganadero.

Y lo peor del caso es que me aseguran que el mismo Gobernador electo debe de estar molesto pues es sin duda el quien dictara las formas, y ya muchos se andaban moviendo sin siquiera el haber recibido la constancia de mayoría.

Así que aquellos que se sientan con los tamaños de ser nominados deberán tener no solo la calentura sino además y sobre todas las cosas ser del equipo del actual Gobernador quien tiene ya muy bien definido quienes estarán gobernando a su lado

EL QUE QUIERA VER ...QUE VEA.

Bien dice la voz popular que el “que quiera ver qué vea”, y si no logra ver pues que vaya con un oculista, y es que quién realmente le sabe al tema sabe bien que siempre hay señales, entre líneas y temas que sin decirte debes de entenderlo.

Así las cosas en Coahuila para aquellos que asegura ser parte del equipo del próximo Gobernador simple y sencillamente por haber recibido un abrazo, un saludo o haber subido fotos con él, pues están completamente equivocados pues este gobierno entrante en primero de diciembre exigirá algo más que eso.

Y precisamente este fin de semana fue interesante ver y saber de cómo el Gobernador entrante y el saliente ofrecieron una recepción con los diputados electos, con alcaldes, operadores políticos y por los amigos de quien gobernará Coahuila y poco a poco se devela quien y quiénes son los que estarán al lado de él.

Ciertamente aún faltan muchos quienes estarán con él en el organigrama general pero por lo pronto está más que definido quienes son los más cercanos y eso quien quiera verlo que lo vea y si no que consulte con un oculista pero de urgencia