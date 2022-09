DE NUEVO EN CEROS

A quien el Gobierno Federal que dirige desde la Capital de la República Andrés Manuel López Obrador se dejó caer por la vía del Nockout a Coahuila a quien propinó severo golpe entre quijada y oreja.

Y es que el jefe del ejecutivo Federal quien desde Palacio Nacional envía las propuestas al Congreso para la erogación de los dineros a las entidades dejo sin un solo centavo a nuestro bello Estado en materia carretera, en apoyos sociales y a la educación sobre todo la profesional.

Ah pero eso sí, López Obrador dejo en claro que habrá un aumentó de hasta un 15 porciento a las becas de los jóvenes los cuales ahora tendrán más dinero para gastar en todo menos en su educación.

No cabe duda que el mandatario de México solo sigue y está interesado en seguir promoviendo para beneficiar políticamente a su partido pues todos esos beneficiarios de becas son solo votantes cautivos a quien piensa sostener solo con este tipo de apoyos económicos, y si primero no los pobres, primero los Votos.

PISANDO COLONIAS

Fue el día de ayer cuando el edil de Monclova Mario Davila Delgado y si equipo de trabajo se apersonaron en la populosa colonia Campanario en dónde llevo no solo despensas y diversos apoyos, si no ademas una serie de compromisos.

El médico pediatra ha hecho sinergia no solo con la población que lo recibe con mucho gusto y eso me consta, si no con su equipo de trabajo, los regidores.

Llama.la atención que en ese y otros eventos los ediles panistas acuden a apoyar al alcalde, pero quienes más llaman la atención son los regidores priistas quienes olvidándose de colores y grullas baratas acuden para apoyar a su dirigente de Cabildo, o sea Mario Davila.

Interesante sin duda, y me tocó presenciarlo, nadie me lo cuenta, cómo los ciudadanos se acercan con mucha confianza y le externan sus necesidades de su colonia, sobre todo los mas apremiantes y crenmelo Mario y si equipo de directores y regidores en ese mismo momento inician las tramitologias correspondientes para poder dar solución inmediata.

Poco antes del procesó que lo llevo a la alcaldía de Monclova, hubo quien dijo que era este espacio el último escalón que subiría el médico, pues segura que las alcaldias son tan políticamente desgastantes que de ahí, todos se retiran a descansar, y créanme en el caso de Mario Dávila yo lo veo en un nuevo repunte de su popularidad pues la gente ha constatado de la forma en que escucha , atiende y responde a sus peticiones y necesidades y eso nadie lo puede negar hace que sus bonos vayan en aumento, o sea hay Mario Davila para mucho rato más.

ANTES DE TIRAR DOCUMENTENSE

Quienes de forma muy, pero muy torpe han estado tratando de tirarle golpes bajos desde varios medios de comunicación a quienes les dictan todo en contra del gerente general de SIMAS Eduardo Campos Villarreal sepanlo, andan como 20 cuadras atrás del desfile...y de reversa.

Y es que de forma muy "talentosa" algunos calienta cabezas, se atrevieron a dictarle a algunos reporteros una supuesta nota en contra del mero mero del SIMAS a quienes acusaban de tener abultada nómina, según un sañalamiento que hizo un órgano de control gubernamental.

Pero además de evidenciar la falta de profesionalismo pues la nota era un boletín o cuando la dictaron a los reporteros firmantes no tuvieron la "sutileza" de darle una revolcada a su amarillismo, no señores puntos y comas igualitos, pero en fin el asunto es que dicho documento no refiere al SIMAS si no a otro organismo de agua de Coahuila.

Haciendo un recuento de los supuestos daños a los recursos las cifras, las facturas, los ingresos y señalamientos a los que hacen referencia a una oficina que administra un Sistema de Agua, Si pero no se trata de SIMAS Monclova y Frontera.

Así que aquellos que descubrieron la forma de atacar y deponer al gerente general de SIMAS Eduardo Campos Villarreal, antes de soltar veneno denle una buen leída a lo que están dictando, pues simple y sencillamente lo único que están exhibiendo es su novatez y su ignorancia....pummmm

Pie

Lo que el viento a Juárez

Hay Mario para rato

Duro golpe a Coahuila