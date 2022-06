DESPIOJARSE

Una buena sacudida de piojos deberá de darse el secretario de Sedeso Manolo Jiménez Salinas pues para nadie es un secreto que es quien será el próximo candidato del PRI a la Gubernatura de esta Entidad, sin embargo no sale del mismo círculo de personas con las que convive.

Es más para que me crean esto solo es cuestión de ver las fotos recientes de sus últimas vistas en dónde los que lo rodean, los que se toman las fotos con él y quienes se amotinan en su entorno son los mismos.

Lo peor del asunto es que Juan Pueblo cuando quiere acercarse a él para saludarlo personalmente o hacerle un petición no lo puede hacer simple y sencillamente por qué ese mismo grupusculo no se lo permiten.

Ayer en su gira por Monclova fueron sus mismos compañeros de trabajo es decir de su oficina en Monclova los que hicieron fila para tomarse foto con él, mientras la población desde lo lejos observaba sin poder acercarse a él.

Quién cordina las actividades de Manolo en esta región deberá de tener en cuenta que Manolo necesita más baño de pueblo para que poco a poco tenga más acercamiento con la población y no solo sean los mismos con los que se rodea cada que viene.

PERITAJE DETERMINA QUE AUDIOS DE ALEJANDRO MORENO ESTÁN MANIPULADOS

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que por instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo amenazó con un recado.

Al encabezar una conferencia de prensa en el Auditorio "Plutarco Elías Calles" de la sede priista, el líder del tricolor aseguró que grabó la llamada telefónica, que recibió durante una gira de trabajo, por razones de seguridad.

"No nos van a doblar, primero está México y no importa que me quieran meter a la cárcel inventando cosas a uno, tendrían que meter a millones de mexicanos y eso no lo van a lograr", aseguró.

El Presidente Alejandro Moreno indicó que "como sostuve en esta conversación, el 8 de abril, lo sostengo aquí: no me van a doblar, no vamos a permitir que la oposición de este país sea tratada y amenazada de esta forma. No van a dividir a la coalición, mucho menos a lo que hemos construido en el PRI y en Va por México".

"Con el presente y el futuro de México no se puede negociar, nono se vale lo que están haciendo desde el poder", subrayó, al tiempo de denunciar que "mi familia y equipo, han sido acosados".

CONFIANZA EN COAHUIA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció hoy la doble inversión que realizará este año Coahuila la empresa japonesa Fujikura, que invertirá 21.8 millones de dólares e impulsará fuertemente al empleo con la creación de 4 mil 257 nuevas plazas laborales.

"Resultado de la confianza que tienen los inversionistas extranjeros para establecerse en esta entidad y seguirse expandiendo, es que se logran inversiones de este calado, que impactan directamente en el desarrollo económico de la entidad, ya que se genera derrama económica y fuentes de empleo directos e indirectos", aseguró.

Riquelme Solís destacó que las fortalezas que tiene Coahuila, como los buenos indicadores de seguridad, competitividad, Inversión Extranjera Directa, además la mano de obra calificada y la promoción que hace del Estado en diferentes foros nacionales e internacionales, se ven reflejados en cifras reales.

En lo que va de los 54 meses de Administración Estatal, en promedio se anuncian 3.2 proyectos de inversión por mes para Coahuila. En los últimos dos años, en promedio, al mes se captan 237 millones de dólares en proyectos de inversión.

En 2022 se han concretado 16 proyectos de inversión, que suman 1,030 millones de dólares.

Refirió que de los 16 proyectos de inversión, 14 son nuevos, que representan un monto de 1,008 millones de dólares, y 2 han sido proyectos de expansión, por un monto de 22 millones de dólares.

