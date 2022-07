DURO Y A LA CABEZA

La que ya está sacando las uñas y no está dejando títere con cabeza es la dirigente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Eliza Maldonado quien se les fue a la yugular a los calenturientos que buscar ser candidatos a la Gubernatura de Coahuila.

La joven y guapa Monclovense hablo pestes sobre todo de su ex compañero chapulín ex Panista Luis Fernando Salazar a quien de traicionero no bajo y dicen que el ex panista dijo: "a la primer mentira que diga, la demando" lo cual jamás ocurrira.

Así mismo la Monclovense dijo que en breve estará entablando una demanda en contra de esos morenos calenturientos que están fuera de lo tiempos electorales haciendo una evidente campaña política y lo peor, usando uno de ellos recursos públicos para esos fines.

Dicha demanda sera interpuesta en unos días más por abogados colmilludos en dicha materia para que la autoridad no solo los sancione si no que les impida participar en los conocidos de 2023 en donde se renovará la Gubernatura en esta Entidad.

EN MALA HORA

Los que dicen andan con el "ese" en la mano son los ex priístas de la región centro de Coahuila quienes en su "paso de la muerte" que hicieron traicionando al partido que tanto les dió, no verificaron la viabilidad del proyecto al que se fueron.

Y es que según dicen el abogado Ricardo Mejia Berdeja quien es sub secretario de seguridad pública Federal no anda tan posicionado en las preferencias en las encuestas que se están aplicando y que será el método que se eligió para decidir quién será el candidato a la Gubernatura según el líder Nacional de Morena Mario Delgado.

Hay quienes poco a poco se están dando cuenta de que las cosas no están tan bien, al menos no como se las pintaron y ya andan de nueva cuenta buscando la forma, como los gatos entrar a su antigua casa aunque sea por la puerta de atrás.

Según las supuestas encuestas Ricardo Mejia Berdeja figura muy por debajo de Luis Fernando Salazar y mucho más abajo que el Senador Armando Guadiana Tijerina lo cual trae muyyyy nerviosos a los ex priístas que seguramente volverán como el perro arrepentido.

CUANDO EL PERRO ES BRAVO....

A quien ya le quedó grande la política y más grande su misma familia es al que cobra como alcalde del mágico Pueblo de Cuatro Ciénegas, nos referimos al infumable Beto Villarreal quien en su afán de seguir lustrado calzado ajeno se está llevando entre sus patas a su misma familia dando indebidamente lugar a quien no lo merece

Resulta que el inexperto alcaldete hace a un lado a su propia prima hermana quien es regidora del Ayuntamiento y que está ahí para representar por el voto popular a la población para darle juego a la directora de Turismo que se única gracia es ser servil con tu todo el que tiene "varo"

Resulta que la regidora de Turismo Alma Villarreal prima hermana del alcalde, ha sido evidentemente ignorada en sus funciones para darle todo el "power" a la señora Doris Garza Lugo a quien apodan la "ajonjolí de todos los Moles" pues en todo quiere andar aunque no de el ancho absolutamente en nada de nada

Este fin de semana llevarán a cabo una actividad relacionada con la Gastronomía y la que lleva la batuta es la directora de Turismo Dora Garza Lugo quien en complicidad con el "alcalde" Beto Villarreal han dejado fuera de todo a la regidora Alma Villarreal.

Dichas actitudes solo hacen que las cosas se pongan color de hormiga pues lejos de hacer política y conciliar, Beto Villarreal se ha dedicado en cuerpo y alma a meterle el pie a su propia familia, imagínense si eso hace con la hija de su hermano que espera la población en general.

Tal parece que el que cobra como alcalde se le ha olvidado que los amigos que hoy tiene le van a durar lo que dura la administración pública, pero se le ha olvidado que los enemigos, esos los enemigos son para toda la vida.