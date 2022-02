El día de ayer apenas amaneciendo y yo despertando por natural impulso alcancé mi teléfono celular y vi una publicación en Facebook que tenía apenas 3 minutos de haberse compartido, era sobre el fallecimiento de Paco Martínez fotografo de varios periódicos durante casi 4 decadas.

Sabía de muy buena fuente que su salud estaba deteriorada, lo vi yo apenas 2 meses antes, y la verdad sea dicha me conmovió su situación de salud.

Mensajee vía messenger con Pedro Pérez quien había compartido esa publicación, le pregunté si estaba confirmado, eran aproximadamente las 6:30 de la mañana.

Me respondió que su fuente una persona allegada a Paco le dijo, le volví a preguntar si era confiable, que si podíamos anunciarlo.

No me contestó, hable con otro compañero muy muy cercano a un hijo de Paco, Joel Barrera quien desconocía la noticia, me pidió unos Minutos para confirmarlo, yo tenía un post, y una foto de mi amigo Paco lista, cual bala en fusil para ser disparada, aguardaba solo la confirmación.

Minutos después Joel Barrera a quien considero una joven Promesa del periodismo, via whatsapp me confirma afirmativamente : Si compadre, el amigo Paco falleció.

Sentí una especia de sentimiento de tristeza Paco el fotógrafo gruñon, terco y pelionero se nos había adelantado en ese camino que todos, todos caminaremos mas tarde que temprano, mas temprano que tarde.

Subi mi post, y de ahi cientos de contactos en redes sociales empezaron a lamentar la muerte de uno de los mas grandes talentos de la fotografía periodística que se haya dado en esta región.

Conoci a Paco hace casi 40 años, trabajando en el periódico el Tiempo al lado de mi hermana Maria Guadalupe, años después en Vanguardia al lado de mi otro hermano Javier de quien tenía, me lo decia Paco, "grandes recuerdos del cabron de Msssiosare, pocos Reporteros como el" me confesaba.

Años mas tarde lo seguí viendo pero ahora al lado de mi hermano Carlos en el periódico la Opinión.

Yo jamás estuve con el en alguna Empresa en concreto, ambos trabajábamos para diferentes medios de comunicación pero nuestra amistad siempre fue muy cercana.

Ambos compartimos fuentes, estuvimos juntos cubriendo eventos que mas tarde se hicieron historia y su cámara siempre fue testigo de esos hechos.

Gracias a Paco conocí a grandes fotógrafos de talla Nacional como a Pedro y Rodolfo Valtierra propietarios de una de las agencias de noticias gráficas mas influyentes de América Latina : Cuartobscuro.

El mismo nos puso en contacto hace casi 20 años con Marco Cruz dueño de Imagen Latina quien vino a ofrecer un curso de foto periodismo, hoy la amistad de ellos sigue vigente.

Siempre lo dije si Paco hubiera dejado Monclova y se hubiera ido a probar suerte al centro del Pais su despedida hubiera sido ayer en Bellas Artes pues su talento esa para eso y mucho mas.

Sin embargo su terquedad, temperamento y su familia no le permitieron salir y desde aquí dio Muestra de su talento en exposiciones como Niño Fidencio para mi la mejor.

Ayer lo vi, en su feretro y dije, "ya ni joden por que le ponen camisa blanca, a los prietos el blanco nos aprieta, y sonreí" asi nos llevabamos.

Hoy sus restos serán cremados después de la visita de un cura (a los cuales nunca les tuvo confianza, siempre lo dijo) pero como ya no puede ver, escuchar o hablar ni modo.

Ayer mismo hable con su hijo, quien posee los negativos de sus trabajos, quedamos en revisarlos y ver la posibilidad de una exposición con su obra.

Si es que no estamos alla con el en estos días, pronto llevaremos a cabo dicho proyecto.

Por hoy, y por siempre: DESCANSA EN PAZ PACO