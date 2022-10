El FILÓSOFO DE GÜEMEZ.

Este señor se llamaba José Calderón Castillo, carpintero de Cd. Victoria, Tamps.

A él se atribuyen innumerables dichos y frases humorísticas del Filósofo de Güemes, la mayoría de ellas integradas al lenguaje popular mexicano.

Para que se diviertan les compartiré una selección de las innumerables ironías de este ideólogo de lo sencillo, de lo común, de lo que vivimos los hombres absolutamente terrenales, espero que las disfruten.

--------------

- Existen dos palabras que abren todas las puertas: "jale" y "empuje".

- Donde sobra... no falta.

- El que se chingó... se chingó.

- Cabrón es el que repite plato...pero más cabrón es el que pide pa´ llevar.

- Algunos matrimonios acaban bien... otros duran toda la vida.

- De los 100 problemas que tengo;1 es por pendejo y 99 por metiche.

- El que anda hecho madre se muere... y el que no, también...

- El dinero no te da la felicidad... sobre todo si es poco.

- En política: el que sabe, sabe... y el que no, pues es jefe.

- Encuentra un pendejo... y encontrarás un tesoro.

- Estamos como estamos... porque somos como somos.

- La pereza es la madre de todos los vicios... y las telenovelas el vicio de todas las madres.

- Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21... ¡se chingó el 1!

- Nunca discutas con un pendejo... la gente puede no notar la diferencia.

- Lo que está bien... no puede estar mal.

- ¡Solitos! Ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar....

- Tres cosas son inevitables en la vida... la muerte, pagar impuestos y que te chingue un abogado.

- Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.

- Unos se casan por la iglesia... otros por pendejos.

- Una cosa es una cosa... y otra cosa es otra cosa.

- Trabajar nunca mató a nadie... pero ¡pa´ qué chingados arriesgarle!

- Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas... ¡pero que no sean las mismas!

- Cuando el sabio señala la luna... el tonto se fija en el dedo.

- El que nace pobre y feo tiene posibilidades de que -al crecer- desarrolle ambas condiciones.

- La confusión está clarísima.

- Una mujer que no habla... o está muerta o es un hombre.

- El amor es eterno... lo único que cambia es la persona.

- El ateísmo no tiene cura.

- El que tenga puercos, que los amarre... el que no, pos no.

- Casarse con una mujer rica es contraer patrimonio.

- No es lo mismo estar vivo...que serlo.

- En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.

- Cuando un médico se equivoca..... lo mejor es echarle tierra al asunto.

- Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme.

- Si el que muere pasa a mejor vida...¿Por qué nadie quiere morirse?

- Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada!

- El que anda de buenas, no puede andar de malas...

- El que se chingó, ¡se chingó!

- Si no llueve pa'l día último... ya no llovió este mes.

- Me tienen como perro de rancho: me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.

- Si no llegó... es porque no vino.

- Cuando hay... hay; cuando no hay... pos no hay.

- Pa' que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.

- Todo lo hondo es bien profundo.

- Agua que no corre: hace charco.

- Donde comen dos comen tres, y hasta cuatro ¡pero no llenan!

- ¿Lloverá a la noche? ...-Mañana te digo.

- Si las cosas no han cambiado, es porque siguen igual.

- Cuando veas un pela´o con cara de buena gente, ¡es bueno!; Cuando veas uno con cara de pendejo, ¡es pendejo! Cuando veas uno con cara de hijo de la chingada, ¡es un hijo de la chingada! Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, ¡¡no le prestes!!

Y por último...

Si no recibes este mensaje... es porque no te llegó...

Fomentemos la lectura.