GASTANDO SUELA

A pesar de las críticas que recibe de sus contrincantes políticos el secretario de Sedeso Manolo Jiménez en el sentido de que sus encuestas estan amañadas y que ni suben sus bonos, lo único cierto es que ningún calenturiento de ningún partido ha estado gastando suela a lo largo y ancho de Coahuila como Manolo lo hace diariamente.

Y es que poniendo en Marcha el dicho aquel que si te detienes a tirarle pedradas a los perros que te ladren te quita tiempo el ex alcalde saltillense sigue avanzando sin voltear a ver a sus Detractores y poniendo oidos sordos a quienes le critican.

Esta acción, créanme tiene mucha Lógica y mejor resultado pues mientras sus contrincante gastan tiempo sacandole la garra, el joven Manolo lo Aprovecha ganando adeptos y eso aquí y en China siempre trae buenos resultados.

CONTINUIDAD A LA EFICIENCIA

Fue el dia de ayer cuando el Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas (SIMAS) apoyo por mayoría la permanencia de Eduardo Campos Villarreal como gerente general de esa dependencia.

Tras varios trastabillazos, metidas de pie, grillas internas Y pueriles en contra del joven gerente al final la balanza se inclino por darle continuidad a la eficiencia y buena atención que ha distinguió el trabajo de Campos Villarreal y su equipo.

Fuentes bien enteradas aseguran que fue el alcalde Mario Dávila de Monclova quien será los primetos seis meses de 2022 el Presidente del Consejo de Simas quien tras una auscultación dio Cuenta de que durante los últimos años el servicio de agua potable en Monclova y Frontera no solo ha sido eficiente si no que además no se han presentados problemas con los ciudadanos como en antaño cuando continuamente habia protestas por el ineficiente servicio.

Aunado a ello se comparó el Funcionamiento del sistema de Municipios como Torreón y Saltillo los cuales operando con numeros a la baja, mientras Monclova mantiene el ritmo de autosuficiencia.

FUEGO, AMIGO?

Al son de aquel famoso y romántico bolero del dominicano Mario de Jesús Báez, que dice "y que hiciste del amor que me justaste.... Las regidoras priistas del Ayuntamiento de Monclova preguntan por qué tanta saña de sus " compañeros" de partido quienes grotesca mente hacen campaña negra en su contra.

Dicen que desde el seno del grupo que perdió la alcaldia se esta desatando una nefasta campaña en contra de la gente allegada al aun líder priista Beto Medina aunque no lo hacen en su contra, si en contra de sus gentes mas cercanos.

Hace no pocos días corrió el rumor de que jb funcionario de medio pelo pero que trae infulas de Secretario de Gobierno desató comentarios nada amigables en contra de una señorita y jovencita regidora mismos temas que al dia siguiente salieron en una calumnia, perdón Columna de un diario local, en suma, el mismo "servidor público" fue quien la dictó.

La evidente división del priismo local es mas que evidente pues dentro del grupo de pluris que hoy cobran en presidencia Monclova no hay nadie mas que gente de Beto Medina quien por cierto también es regidor pluri.

El grupo de los perdidosos quienes siguen acumulando derrotas dicen, esta detrás de este "fuego amigo" pero como dice el Papá de una regidora atacadas... De que murieron los quemados?... Y les remata : "se vale sobar".... Jajajaja