Inauguración

El que estará aquí mañana por la tarde es el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas quien hará entrega del recientemente rehabilitado Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El jefe del ejecutivo Coahuilense atendiendo a un llamado principalmente de los empresarios del ramo transportista y de cientos de automovilistas que diariamente pasaban momentos de angustia por lo deteriorado de esa arteria, mañana verán por fin que ese calvario llega a su fin.

Y es que para nadie es un secreto que en dicho Libramiento han pasado cualesquier cantidad de accidentes fatales y hoy ampliado a dos carrilles en la mayor parte y remozado con materiales de buena calidad de su pavimento todo el libramiento lucirá como nuevo a lo largo y ancho.

La cita es allá mismo en el libramiento Carlos Salinas de Gortari en su tramo de Monclova en punto de las 17 horas cinco de la tarde.

FIN A LA PESADILLA

Por fin y luego de décadas de peligro inminente la escuela Susane Lou Pape ubicada en la Colonia Elsa Hernández tendrá un espacio digno que le permita tener a sus alumnos fuera de peligro ante las constantes inundaciones.

Ayer fue el mismo alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez quien superviso los trabajos de inicio de lo que será la nueva escuela que por su altura y equipamiento dejará de representar un constante peligro, pero sobre todo la continuidad de sus programadas educativos.

Y es que en dicho plantel educativo las clases eran suspendidas cada vez que habia amenaza de lluvia pues con corriente de agua inundaba todos los salones y por ende había suspensión de actividades hasta por una o dos semanas

Ante eso el edil Monclovense en conjunto con la Iniciativa Privadas con concretamente con Nissan y la famila Zavaleta Ramos iniciaron la construcción de un nuevo centro escolta solo unos metros del anterior plantel Pero que goza ya certificado con garantías de prevención y con riesgo alguno.

El jefe de la comuna Monclovense Carlos Villarreal destacó el trabajo en conjunto con la Iniciativa privada que pone un granito de arena en favor de la comunidad educativa con l construcción de este plantel educativo que permitirá a los estudiantes una zona segura y una Educación continúa y fuera de peligro.

COSECHANDO LO QUE SEMBRÓ

El que son duda no hizo más que dejar amigos y aún después de su fallecimiento se pudo constatar que tenía patria entre su muchos amigos a lo largo y ancho de Coahuila es Mauricio Tijerina ex alcalde de ciudad Candela.

Y es que Wicho quien desde hace algunos meses tenía un padecimiento que lo aquejaba de fea manera, no dejo ni un minutos de ser como siempre fue, alegre, dicharachero, platicador y amigo de todos.

Así que desde que su misma hija posteo el domingo por la madrugada de su fallecimiento los mensajes en edes sociales no dejaban de publicar la tristeza por el sensible fallecimiento del buen Wicho Tijerina.

Fue el Gobernador Manolo Jiménez Salinas uno de los primeros en manifestar sus condolencias a sus familiares así como miembros de su gabinete.

En la región Centro de Coahuila las redes sociales se inundaron de mensajes fraternales a su esposa e hijos pues no había, y no conozco a alguien que diga que Wicho fue mala persona, al contrario gozo del afecto de todo aquel que lo conocimos, descanse en Paz Mauricio Tijerina.

BALAZO EN EL PIE

La que está a punto de darse un balazo ella misma en su pie derecho es la Diputada local panista Edith Hernández quien dicen que anda pugnando para que la alianza política entre el PRI y el PAN de cara a las próximas elecciones locales para renovar el Congreso no se lleve a cabo.

Es decir la diputada oriunda de la Colonia Progreso e hija del Doctor Neurólogo Pediatra Juan Antonio Hernández esta planeando darse un tiro ella solita en su pie con un arma de alto poder.

Y es que tal parece que la diputada salió de memoria corta pues se le olvida que hoy calienta curul en el Palacio Legislativo de Coss allá en Saltillo gracias al apoyo y voto de los priístas

Para nadie es un secreto que en aquella Comisión entre PAN, PRI Y PRD que la postulo como candidata a la diputación fue solamente el voto del PRI el que verdaderamente se volcó en su favor y por ende llegó hasta donde hoy está, cobrando en el Congreso local.

Así que si la niña sigue empecinada en que no haya dicha coalición puede irse despidiendo de la curul que hoy tiene solo de adorno pues con el PAN y sus militantes no alcanzará ni para ser presidente del comité de su colonia.