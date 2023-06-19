No sabemos a ciencia cierta si la pasada fue una semana de descanso, de retiro espiritual, de vacaciones, en familia o simplemente de descanso, lo que sí sabemos es que no fue más de una semana que el actual Gobernador Electo de Coahuila Manolo Jiménez Salinas aguantó sentado.

Y es que dicen que desde ya está sentado con su equipo de trabajo más cercano haciendo planes para recorrer todos y cada uno de los municipios de la entidad.

El objetivo de dicha gira tiene por objetivo el agradecer personalmente a todos y cada uno de los ciudadanos que votaron por él, el pasado 4 de junio cuando salió triunfador de la contienda electoral.

Hombre generoso y agradecido Jiménez Salinas sabe que tiene la obligación de salir a agradecer a quienes le tuvieron la confianza de llevarlo a ocupar el cargo más importante de Coahuila.

Desde este fin de semana los líder priistas de los 38 Municipios están organizando la logística de los eventos para concentrar el mayor volumen posible de electores para que el Gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas llegué a dar las respectivas y merecidas gracias a quienes fueron sus electores en la pasada contienda electoral.

CHAMBA MATA GRILLA

Quienes también casi ni tuvieron tiempo de descansar y se regresaron inmediatamente a lo suyo, a lo que les gusta y les motiva: la chamba política fue el matrimonio formado por Patricia Cardona y Antonio Juaristi ella líder del PRI en Ciudad Frontera y el ex dirigente de ese partido.

Paty y Toño le dieron vuelo ya a la grilla y retomaron el programa PRI en tu cocina

El programa iniciado en septiembre del año pasado y suspendido por motivos de campaña fue y es un éxito pues la líder del PRI agradece de mejor manera, cocinando, comiendo y agradeciendo a la base tricolor los trabajos que hicieron durante la pasada campaña en dónde por cierto el PRI arraso en votos sobre el partido que gobierna el Municipio es decir: Morena.

Déjeme decirle que en este primer re encuentro con la militancia después de la campaña, las líderes de colonias, en esta ocasión de la Occidental se reunieron con Paty y Toño y degustando un sabroso ‘aguachile’ de Camarón y tostadas de mariscos platicaron y se comprometieron a trabajar juntos, pues saben que en estos menesteres de la política no debes bajar la guardia ni un segundo, y al contrario el ejército priista debe de estar siempre vigente y bien cuidado como hasta hoy por Paty y Toño quien por cierto es el "padrino" de dicho programa.

Por cierto y aunque parezca que todo es miel sobre hojuelas hay quienes asegura que desde una oficina Estatal hay quienes le siguen tirando mala vibra a este matrimonio que prefiere no caer en ese juego perverso de dos o tres "alborotados" y prefieren hacer caso omiso a este tipo de grillas baratas y hacer lo que mejor les sale: trabajar

CONTINÚA DIF COAHUILA APOYANDO A PADRES DE FAMILIA

Quien como desde el primer día en que asumió la titularidad de la Presidencia del DIF Coahuila la señora Marcela Gorgón ha estado siempre al pendiente de los trabajos y programas emanados de dicha dependencia para que todo sea entregado y aplicado conforme a derecho en tiempos y forma.

La Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, señaló que la dependencia apoya la salud física y emocional de los padres de familia a través de diversos programas y acciones que se despliegan en todas las regiones de la entidad.

Al celebrar “El Día del Padre”, la titular del DIF del Estado envió una felicitación a los padres de familia coahuilenses y les reiteró que el Gobierno de Coahuila, a través de todas sus dependencias, está a su disposición para apoyarles a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

En materia de acciones operadas por el DIF Coahuila, Marcela Gorgón destacó que la dependencia cuenta con programas como “Masculinidad Por la Paz”, Únete Vamos a Checarte”, Contigo en la Atención al Cáncer, Familias con Amor, entre otros.

“Nosotros brindamos atención integral a los padres de familia, buscando apoyarles en su salud física, emocional y, también, a través de programas como ‘Mi Fortidesayuno’, les brindamos un respaldo para su economía familiar”, destacó.