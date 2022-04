GRAN FIASCO

Pues con todo y que en las redes sociales corrieron invitaciones a más no poder para "facilitar" el traslado de ciudadanos a las casillas, vulgo acarreo MORENA no alcanzaron a levantar interés en la consulta de revocación de mandato, por lo que podemos esperar que sea desastroso el resultado para la figura presidencial; pero no crea que son culpables de esto los operadores en cada colonia, la responsabilidad real tiene nombres y apellidos: un Ricardo Mejía que viene después de años de ausencia en Coahuila viene a querer ordenar, un Armando Guadiana que prefiere vacacionar a atender su cargo de senador, un Luis Fernando Salazar que sin ser requerido llegó a meter la cuchara, un Jorge Luis Morán que llegó ofreciendo mucho y cumpliendo poco y un Reyes Flores, que en realidad ni él mismo sabe qué hace en la delegación a su cargo.

Esperemos los resultados oficiales este lunes, aunque dadas las cosas, el mismo domingo terminarían de contar todos los votos en el estado. Así de escasa fue la participación. Ahora queda esperar la madurez de los morenos, para que no quieran venir a Coahuila a derramar su bilis por el fracaso que les representa la consulta. Ni pirateándose a Morán pudieron organizar la participación de los suyos, quizá el extitular de la inteligencia financiera haya caído ya en cuenta de que no es lo mismo un partido organizado y fuerte como el PRI a uno donde hay más aspirantes a candidatos que militancia.

MÓDULOS TURÍSTICOS A MUNICIPIOS

Como parte de las acciones de Vacaciones de Semana Santa 2022, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado entregó Módulos de Información Turística a los Alcaldes de Parras y de General Cepeda.

Estos módulos serán atendidos por estudiantes que previamente fueron capacitados por la dependencia estatal para desempeñarse como Embajadores Turísticos.

Un total de 40 estudiantes atienden 20 módulos turísticos de 15 municipios.

Se ofrece información y atención a turistas y visitantes en esta temporada vacacional, además de que pueden acceder a los códigos QR y al catálogo de experiencias turísticas de la Secretaría.

ALUMNOS DE UANE MONCLOVA VISITAN SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Con la guía del titular de la Subsecretario de Educación Media y Superior del Estado, alumnos de la Licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma del Noreste, Campus Monclova, visitaron la Secretaría de Educación de Coahuila (SE), donde se les informó en cuanto a la operación y trabajo de planeación académica que realiza la dependencia estatal, que trabaja con el sector más sensible de la población, las niñas, los niños y los jóvenes.

La pintora Lucia Gaytán fue la responsable de explicar los mensajes de cada uno de los murales que adornan el edificio principal, que reflejan el esfuerzo de los coahuilense por salir adelante y la evolución social y cultural que Coahuila registró a través de los años.

El Subsecretario, además de responder dudas e inquietudes de los jóvenes, explicó el trabajo ejecutado en las áreas administrativas, la capacitación continua del personal para cumplir con los planes, objetivos y programas educativos diseñados en Coahuila, como los nacionales, conforme a las directrices para que sea la educación la base fundamental para el desarrollo de la sociedad.