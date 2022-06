MARS EN MONCLOVA

Quien estuvo el día de ayer en Monclova fue el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís quien puso en marcha las Caravanas de la Salud evento al cual acudieron todos los alcaldes de la región centro de la entidad.

En la gira de trabajo por la Región Centro, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís además puso en marcha obras de infraestructura urbana con la reposición del subcolector, atarjeas y descargas domiciliarias de drenaje en la calle Sabino, de la Colonia Loma Linda, donde se invierten con el programa "Vamos a Michas" más de 5 millones de pesos, beneficiando a mil habitantes.

De manera posterior arrancó "Caravanas de la Salud" en la Región Centro-Desierto "Mejora en tu Salud", en instalaciones de la Unidad Deportiva "Nora Leticia Rocha", en Avenida Cuauhtémoc esquina con Avenida Cuidad Deportiva, donde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ofrecieron servicios básicos de salubridad de las 09:00 a las 14:00 horas.

PAN CON LO MISMO

A quien deben de hablarle con la verdad y hacerle ver qué llegar a las regiones de la entidad y reunirse, saludar , abrazar y tomarse fotos con los mismos de siempre no le sirve para avanzar es al Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas.

Y es que su equipo de trabajo en esta región centro de Coahuila cada vez que viene lo acapara tanto que no le permite convivir con absolutamente nadie más y si usted no me cree solo es cuestión de que vea sus fotos, son las mismas personas, las mismas caras.

Ayer el prácticamente abanderado priísta a suceder a Riquelme Solís llegó al evento de las Caravanas de Salud y muchas lideresas priistas expresaron la intención de saludarlo para plantearle algunas peticiones y justo cuando llega las del chalequito verde que cobran en la oficina de Monclova como siempre lo acapararon.

Está situación debe de evaluarse pues si la intención de pasear a Manolo por toda la entidad para que su popularidad vaya en aumento quienes están deteniendo esa posibilidad son precisamente sus empleados quienes no lo dejan no respirar.

COAHUILA GARANTIZA RESPETO A ADULTOS MAYORES

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el DIF Coahuila reitera que las personas adultas mayores merecen todo el cariño, atención, cuidado y respeto de sus derechos humanos.

Al conmemorar esta fecha y en la antesala de los festejos del Día del Padre, a nombre de la Presidenta Honoraria del DIF estatal, Marcela Gorgón Carrillo, el Director General de la dependencia, Roberto Cárdenas Zavala, encabezó la ceremonia realizada en el Centro de Integración e Inclusión Social de Adultos Mayores Diurno.

En su mensaje, señaló que para el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y Marcela Gorgón, el brindar un apoyo integral a los adultos mayores es una prioridad, por lo que se despliegan programas y acciones enfocados a garantizar el acceso de este grupo poblacional a sus derechos.

Entre los programas operados por el DIF Coahuila se encuentran los cinco Centros de Integración e Inclusión Social de Adultos Mayores, de los cuales, 4 operan en Saltillo y uno más en Piedras Negras. En ellos se atiende a 310 adultos mayores.

Cárdenas Zavala detalló que en los CIISAM se brindan actividades educativas, culturales, de esparcimiento, deportivas y pláticas de nutrición y salud.

"Con ello impulsamos su bienestar físico, coadyuvamos a mejorar su autoestima y brindarles motivación a través de la convivencia diaria y acciones de terapia ocupacional", expuso.

Aunado a ello, Cárdenas Zavala apuntó que en estos espacios se han brindado más de 121 mil raciones alimentarias a las personas adultas mayores bajo un esquema de calidad y calidez.